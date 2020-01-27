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Erdoğan talimat verdi! 771 belediye yardıma çağırıldı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Elazığ Sivrice merkezli gerçekleşen depremin hemen ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 771 belediyeyi yaraları sarmaya davet ettiklerini açıkladı.
 27 Ocak 2020 20:03
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Erdoğan talimat verdi! 771 belediye yardıma çağırıldı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Elazığ Sivrice merkezli gerçekleşen depremin hemen ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 771 belediyeyi yaraları sarmaya davet ettiklerini açıkladı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, "Elazığ Sivrice merkezli gerçekleşen depremin hemen ardından Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak gerekli desteğin sağlanması için 771 belediyemizi yaraları sarmaya davet ettik. İlk andan itibaren AFAD ile irtibata geçerek bir ihtiyaç listesi talep ettik. Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla belediyelerimizle iletişime geçerek yardım seferberliği başlattık. Başta arama kurtarma, itfaiye ile sağlık ekip ve ekipmanları olmak üzere; bot, mont, giysi, battaniye, ısıtıcı gibi kışlık malzemeler; çocuk bezleri, süt ve mamalar, özel ihtiyaçlar ve mobil aşevlerinin yanı sıra su başta olmak üzere her türlü gıda malzemesi belediyelerimizce bölgeye nakledildi. Afet bölgesine nakledilen ihtiyaçlar belediyelerimizin imkanlarının yanı sıra kadirşinas aziz milletimizin gönlünden kopan yardımlarla temin edilmiştir.

Arama kurtarma işlemlerinin sona ermiş olmasına rağmen; belediyelerimize ait arama kurtarma ekipleri her ihtimale karşı teyakkuzdadır. Bundan sonrası için olası ihtiyaç taleplerine karşı gerekli tedbirimizi de aldık. Milletimiz ve devletimiz el ele vererek depremin yaralarını sarmaya gayret ediyor. Biz de AK Belediyeler olarak her zaman milletimizin emrinde olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimizin de bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Rabbim devletimizi, milletimizi ve vatanımızı her türlü afetten korusun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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