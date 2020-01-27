Sağlık Müdürlüğünden 'şehir hastanesi' açıklaması
|27 Ocak 2020 20:07
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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesinin hizmete girmesi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü, zaman zaman meydana gelebilen aksaklıkların giderilmesi için de önlem alındığını bildirdi.
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğününden yapılan açıklamada, hastanenin altyapı çalışmaları kapsamında bazı sorunlar oluştuğu ifade edildi.
Basına da yansıyan bu sorunlara ilişkin, açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hastanemizin asma tavan boşluklarından ve diğer alanlardan kablolama çalışmaları yapılırken, yapımı tamamlanmış imalatlarda zaman zaman, çeşitli hasarlar meydana gelebilmektedir. Söz konusu haberdeki görüntüler de böyle bir çalışma sonucu oluşmuştur. Hadisenin meydana geldiği andan itibaren müdürlüğümüzce ivedi olarak yüklenici firmalarla irtibata geçilmiştir. İlgili firmalarca gerekli çalışmalar başlatılmış, oluşan hasarlar tamamen yüklenici firmalar tarafından giderilmektedir ve herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir. Konu ayrıca Bakanlığımız tarafından da takip edilmektedir."
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