Nusret, dükkanlarının gelirini Elazığ'a bağışlayacak

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından tüm Türkiye'ye tek yürek oldu. Binlerce kişinin başlattığı yardım kampanyalarına ünlü işletmecisi Nusret Gökçe de destek oldu.

DÜKKANLARININ GELİRİNİN BAĞIŞLADI

Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatılırken, ünlü isimler de deprem bölgesine yardım gönderiyor. Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için elini taşın altına koyarak Instagram hesabından yardımda bulacağını söyledi.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Gökçe,"Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi. Gökçe'nin bu anlamlı paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Nusret Gökçe'nin Etiler, Bebek, Nişantaşı, Kanyon AVM ve İstinyepark AVM olmak üzere Türkiye'de 5 restoranı bulunuyor.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Bostancı'daki kasaplar çarşısında yoğun bir şekilde çalışarak kasaplık mesleğini öğrendi. Yoğunluktan bazı günlerde 18 saat çalışmak zorunda kalan Nusret Gökçe, 2009'da Arjantin'e giderek dünya mutfağında neler olduğunu gözlemledi. Üç ay boyunca çiftliklerde kaldı, restoranlarda ve kasaplarda gezerek dünyada kasaplığın nasıl olduğunu inceledi.