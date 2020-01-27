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Akıncı'daki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Sanık eski yüzbaşı Yücel Canbolat: - "O gece olan hiçbir olaydan haberdar değilim"
 27 Ocak 2020 20:31
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Akıncı'daki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, eski yüzbaşı Yücel Canbolat esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Canbolat, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü 142. Filo'da yüzbaşı rütbesinde görev yaptığını dile getirdi.

Darbe girişimini önceden bilmediğini ileri süren Canbolat, alçak uçuş yaptığı iddiasını reddetti ve lehine olan bazı delillerin karartıldığı iddiasında bulundu.

Olay günü saat 15.50'de mesaiden ayrıldığını ve eşini hastaneye götürdüğünü anlatan Canbolat, ilerleyen saatlerde Akıncı'daki lojmanına döndüğünü, iddianame ve mütalaada belirtildiği gibi darbe toplantısına katılmadığını ifade etti.

Canbolat, akşam saatlerinde lojmanında dinlendiği sırada aynı filoda görev yapan bir askerin arayarak Akıncı'da uçuş yapıldığını söylediğini, 142. Filo Komutanlığına vekalet eden sanık eski binbaşı Ömer Dolay ile görüşmesinden sonra filoya gittiğini, bir süre sonra buradan ayrıldığını aktardı.

141. Filo'ya gittiğinde terörle mücadele kapsamında uçuş yapıldığının söylendiğini beyan eden Canbolat, filonun kalabalık olması sebebiyle çıkışına izin verilmediğini öne sürdü.

Sabah saatlerinde dinlenme odasında bulunduğu sırada silahlı birinin gelerek uçuş yapması gerektiğini söylediğini ancak bunu reddettiğini iddia eden Canbolat, aynı kişinin bir süre sonra tekrar gelerek uçakta mühimmat olmadığını söyleyip uçuş yapması konusunda kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Darbe girişimi sırasında Ankara'da son uçuşu yapan F-16'nın pilotu olan Canbolat, şunları kaydetti:

"Uçakta mühimmat olmadığı ve tehdit altında olduğumdan uçmak zorunda kaldım. Niyetim kısa bir uçuş yapmak ve hemen geri inmekti. Kalkıştan önce 5 bin fitte uçacağım söylendi. Uçak başına gittiğimde top dışında mühimmat yoktu. Topun piminin takılı olduğunu görünce pimi sökmeyeceğim dedim. Kalkış yapana kadar silahlı olan bu kişi uzaktan beni izlemiştir."

- "O gece olan hiçbir olaydan haberdar değilim"

Canbolat, uçuş bilgilerinde alçak uçuş gerçekleştirmediğinin, ses hızını geçerek sonik patlama ve atış yapmadığının anlaşılacağını ileri sürerek, "Yanlış bir iş yapmadım." diye konuştu.

Uçuş esnasında inmesi için uyarı yapıldığını ancak Akıncı'dan inişine izin verilmediğini beyan eden Canbolat, kendi kararıyla iniş yapma kararı aldığını iddia etti.

"O gece olan hiçbir olaydan haberdar değilim." ifadelerini kullanan Canbolat, inişten sonra aynı uçakla tekrar uçuş yapılmaması için bazı önlemler aldığını ve evine geçtiğini söyledi.

FETÖ itirafçısı mahrem imamlar S.K. ve U.I'nın beyanlarını kabul etmeyen Canbolat, örgüt üyesi olmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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