Bakanlık'tan iki bankaya 281,8 milyon TL ceza
|27 Ocak 2020 20:44
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Kanunu'nun 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle Akbank'a, 94 milyon 703 bin 256 lira idari para cezası uygulayarak sigorta aracılığı faaliyetini 15 gün süreyle durdurdu.
Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın sigorta aracılığı faaliyetlerin 30 Ocak-13 Şubat 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek ve belirtilen tarihler arasında sigorta aracılığı faaliyeti durdurulacaktır. Söz konusu faaliyet durdurma kararı ile idari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli bir karar ile ertelenmişti."
Söz konusu erteleme kararının, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi kapsamında alınan karara karşı yeniden değerlendirme talebinde bulunulmuş olması ve bu süre zarfında bankanın ve yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı kaydedildi.
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