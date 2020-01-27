MHP'li İl Başkanı görevinden istifa etti
|27 Ocak 2020 21:18
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan Ramazan Bülent Avşar, "Kutsallığına inandığım ve onurla şerefle yürüttüğüm Malatya İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanım Liderim Devlet Bahçeli beyden aldığım müsaade ile bugün itibariyle bırakıyorum" dedi.
Avşar, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Şunu belirtmek isterim ki; her zaman davamın, liderimin ve teşkilatımın emrinde olacağım. Son nefesime kadar da bu dualı ve mübarek davamıza ayrıca liderime ve teşkilatıma sadakatla bağlı kalacağım. Şahsıma güvenerek İl başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bana emanet eden bilge liderim, Genel Başkanım Devlet Bahçeli Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunar; görevim boyunca desteklerini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcılarımıza, MYK ve MDK üyelerimize, milletvekillerimize, il yöneticilerime, ilçe başkanlarıma, ülküdaşlarıma ve birbirinden kıymetli hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım."
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