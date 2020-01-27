CHP kongresinde gergin anlar! 'Polis çağırıp çıkartın'

CHP Merkez İlçe Kongresi, Devlet Tiyatro Salonu'nda dün gerçekleştirildi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin başkanlığında, kongreye, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, parti yönetimi ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede açılış konuşmasını yapan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin ardından CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse de partililere hitap etti.

KÖSE: KONUŞTUN DİNLEDİK, DİNLE ARTIK

Milletvekili Köse'nin konuşması sırasında salonda bulunan partili İ.T., ayağa kalkarak eleştiride bulundu. Partilinin eleştirisi üzerine Milletvekili Köse ise "Haklısın" yanıtını verdi. Partilinin konuşmasını sürdürmesi üzerine Milletvekili Köse, "Konuştun dinledik. Dinle artık. Otur yerine. Dinleyip oturmuyorsa polis çağırıp çıkartın" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine salonda gergin anlar yaşanırken, milletvekili Köse'ye tepki gösteren başka bir partilinin, "Sen bir milletvekili olarak vatandaşa polis çağırın, çıkarttırın diyemezsin" sözleri salondan büyük alkış aldı.

Yaşanan gerginlik devam edince, CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi mikrofonu eline alarak araya girdi. Hakverdi, "Burada olanların parti disiplinine ve ahlakına uyması şart. Oturduğunuz yerden söz atamazsınız. Hele de bir bölge milletvekiline söz atamazsınız. Müsaade edin oturduğunuz yerden bağırıp durmayın. Kürsüde söz hakkı verdik. Gelirsiniz, eleştirirsiniz, oturursunuz. Oturduğunuz yerden laf atamazsınız. Kimse kimseyi atmadı. Attırmıyorum da. Parti disiplini gereği buna uyacaksınız" dedi.

Hakverdi'nin sözleri üzerine kongredeki gerginlik yatıştırıldı.

Konuşmasına devam eden CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kongrenin huzurunun bozulduğunu söyleyerek, "Buradaki kongrenin selameti bozuluyor. Dinlemek isteyen arkadaşlar dinleyemiyorlar. Yani o arkadaş hala burada kalacak mı? Bunu mu diyorsunuz?" ifadelerinde bulundu. Bunun üzerine salondaki partililer topluca 'evet' diye seslendi. Kongrede yaşanan tartışma sona erdi.