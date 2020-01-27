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Ordu Baro Başkanı'ndan 'Ceren Özdemir' açıklaması

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz:- "Sanık müdafi CMK kapsamında zorunlu müdafidir. Müdafinin istinaf müracaatı yasal görevidir. Yapmamış olsaydı görevi ihmal suçu işlemiş olurdu"
 27 Ocak 2020 22:00
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Ordu Baro Başkanı'ndan 'Ceren Özdemir' açıklaması

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Özgür Arduç'un avukatının istinaf mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin, "Müdafinin istinaf müracaatı yasal görevidir. Yapmamış olsaydı görevi ihmal suçu işlemiş olurdu." açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Özdemir ailesinin avukatı da olan Poyraz, sosyal medya hesabından "Basın ve kamuoyuna duyuru" başlığındaki paylaşımında Ceren Özdemir davası sanığının avukatı meslektaşlarının kararı istinaf etmesi üzerine açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

Poyraz, açıklamasında şunları belirtti:

"Sanık müdafi CMK kapsamında zorunlu müdafidir. Müdafinin istinaf müracaatı yasal görevidir. Yapmamış olsaydı görevi ihmal suçu işlemiş olurdu. Kaldı ki CMK md. 272/1-2. cümle uyarınca 15 yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümlerin, istinaf başvurusu yapılmasa bile Bölge Adliye Mahkemesince kendiliğinden incelenir. Yargılama usul ve yasaya uygun yapıldı. Eksiklik olmadığı gibi istinaf başvurusunun esastan reddi gerekir. Lütfen eleştiri sınırlarını aşmayalım. Eleştirirken suç işlemeyelim."

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yakalanan Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Ocak'ta görülen duruşmada "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Anadolu Ajansı
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