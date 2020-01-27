İmamoğlu'nun, Elazığ'dan sonra, Erzurum'da kayağa gitmesi tepki topladı
|27 Ocak 2020 22:26
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Elazığ'a giden yardımlara göz kulak olması için deprem bölgesine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce yaptığı ve çok eleştirildiği bir eylemini tekrarladı.
Elazığ'da deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, bölgeden ayrıldıktan sonra ilk durak olarak Tunceli'nin komünist başkanı Maçoğlu'nu ziyarete gitti. İmamoğlu'nun komünist başkanla çekildiği fotoğrafa eleştiri yağmuru devam ederken bu kez de kayak merkezinde olduğu anlaşıldı.
Yaptığı tatillerle sürekli gündem olan Ekrem İmamoğlu son olarak, Erzurum'da lüks bir otelde tatil yaptığı, tatilcilerin fotoğrafları Instagram üzerinden paylaşmasıyla anlaşıldı.
Palandökende karın keyfini çıkaran tatilciler Ekrem İmamoğlu'nu kayak merkezinde görünce fotoğraf çekinmeyi ihmal etmediler.
Yaz döneminde sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul sular altında kalırken, İmamoğlu tatile çıkmış ve o zaman da tepki görmüştü.
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