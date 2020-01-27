Kahramanlar birbirlerine sarılarak Elazığ'a veda etti
Cuma gününden bu yana enkaz altında kalanları kurtarmak için ellerinden geleni yapan kurtarma ekiplerine veda töreni düzenlendi. Elazığ'da çalışmalarını tamamlayan arama kurtarma ekipleri bir araya gelerek vedalaştı.
|27 Ocak 2020 22:41
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20.55'te yaşanan ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremde yüreğimizi kanatan bilanço ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamalara göre Elazığ depreminde 41 kişi hayatını kaybetti.
45 kişi kurtarıldı
Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Elazığ Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, birbirlerine sarılarak vedalaştılar.
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