İşte Süper Lig'de 19. hafta puan durumu
|27 Ocak 2020 22:36
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Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.
Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.
Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3
Göztepe-Beşiktaş: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)
- Puan durumu
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|19
|12
|5
|2
|38
|18
|20
|41
|2.
|FENERBAHÇE
|19
|11
|4
|4
|38
|21
|17
|37
|3.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|19
|10
|6
|3
|36
|20
|16
|36
|4.
|TRABZONSPOR
|18
|10
|5
|3
|41
|19
|22
|35
|5.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|19
|10
|5
|4
|38
|18
|20
|35
|6.
|GALATASARAY
|19
|9
|6
|4
|28
|16
|12
|33
|7.
|BEŞİKTAŞ
|19
|9
|3
|7
|29
|26
|3
|30
|8.
|GÖZTEPE
|19
|8
|5
|6
|24
|21
|3
|29
|9.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|18
|6
|6
|6
|33
|26
|7
|24
|10.
|GAZİANTEP FK
|19
|6
|6
|7
|26
|31
|-5
|24
|11.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|19
|7
|3
|9
|20
|28
|-8
|24
|12.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|19
|6
|4
|9
|20
|28
|-8
|22
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|5
|6
|8
|29
|34
|-5
|21
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|19
|4
|6
|9
|16
|27
|-11
|18
|15.
|ANTALYASPOR
|19
|4
|5
|10
|18
|36
|-18
|17
|16.
|KASIMPAŞA
|19
|4
|3
|12
|27
|42
|-15
|15
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|2
|7
|10
|16
|36
|-20
|13
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|19
|2
|5
|12
|18
|48
|-30
|11
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe
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