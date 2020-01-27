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Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat

Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat tarafından inşa edilen Göztepe Spor Kulübü'nün yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ileri ses ve görsel teknolojileriyle dikkati çekiyor
 27 Ocak 2020 22:53
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Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat

Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat tarafından inşa edilen Göztepe Spor Kulübü'nün yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe-Beşiktaş maçı ile açıldı.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, adını 1960'lı yıllarda Göztepe'nin efsane futbolcularından Gürsel Aksel'den alan yeni stadyum, 20 bin 40 seyirci kapasitesiyle Göztepe taraftarlarına ve tüm İzmirlilere hizmet verecek.

Yaklaşık 220 milyon liraya mal olan ve inşası yaklaşık 2 yıl süren proje, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Üçkuyular Mahallesi'nde 34 bin 651 metrekare arsa üzerinde gerçekleştirildi. Projenin toplam inşaat alanı ise 94 bin 541 metrekare ulaştı.

- Dünyada çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat

Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat tarafından UEFA standartlarına ve bölgenin çevresel ve ekolojik yapısına uygun olarak inşa edilen Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye ve dünyada tek olan bir özelliği ile dikkati çekiyor.

Stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru İzmir Körfezi manzarası sunuyor. Yürüyüş parkuru, maç günleri haricinde tüm İzmirlilerin hizmetine açık olacak.

Yaklaşık 20 bin seyirci oturma alanına sahip stadyumun kapasitesinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kale arkalarına ayakta seyirci alınabilmesi kararının ardından 25 bine çıkarılması planlanıyor.

Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi sadece Göztepe'nin oynayacağı maçlara ev sahipliği yapmakla kalmayacak, kafeleri, restoranları, fitness salonları, sosyal kullanım alanları ve çocuk eğlence merkezleriyle tüm İzmirlilerin her gün vakit geçirebileceği bir alan olacak.

Göztepe Stadyumu ticari alanlarıyla Göztepe Spor Kulübü'nün finansal sürdürülebilirliğine de katkı sağlarken İzmir'in yeni spor merkezinde, Göztepe'nin geçmiş başarılarının sergilendiği Göztepe Spor Kulübü Müzesi bulunuyor.

Toplam 41 locası bulunan stadyumda tribünler tek katlı inşa edildi. Bu sistemle beraber stadyum içerisindeki akustik ve ambiyansta bölünme yaşanmayacak.

Stadyumun içindeki ışıklandırmalar, ısıtma cihazları ve ses sistemlerinde de son teknolojiler kullanıldı. Göztepe'nin gol atması halinde stadyumun çatısında bulunan ışıklandırmalar "Meksika dalgası" diye tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken adeta görsel bir şölen sunacak.

Anadolu Ajansı
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