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'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda gündeme getirdiği önerisinde, "Bedelli askerlikte erlere bir ay AFAD eğitimi verilsin. Afetlere müdahale konusunda eğitim, askerlik kadar, vatan savunması kadar önemlidir" dedi.
 27 Ocak 2020 23:40
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'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi

- Bedelli askerlikte afet eğitimi önerisi

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, bedelli askerlik hakkındaki kanun teklifi komisyonda görüşülürken, bedelli askerlere afet eğitimi verilmesini önerdiklerini, bunun da Elazığ depreminde ne kadar önemli bir öneri olduğunu gördüklerini söyledi.

Sancar, afet eğitiminin askerlik eğitimi kadar önemli olduğunu birkaç gündür gördüklerini, bu konunun Milli Savunma Komisyonu gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

Bedelli askerlik yapacakların 30 gün izinli sayılmalarına ilişkin karar alınmadığı için bu yöndeki askerlik talebine ilginin az olduğunu da dile getiren Sancar, "Gençlerin bu yönde talepleri var. Binlerce insan, çok önemli bir pozisyonda olduğundan dolayı bedelli askerlik yapmak için ayrıldıklarında, şirketlerinden izinli sayılmadığı için tazminat alamadan ayrılmak durumunda kalıyor. Bunların bir komisyon toplantısıyla aydınlatılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, dün deprem bölgesini ziyaret ettiklerini anlatarak, "Devletimize ait kamu kurumları ve görevlileri ile büyükşehir belediyelerimiz ekipleriyle, sivil toplum örgütlerimiz gönüllüleriyle tek vücut, tek yürek olmuşlar, yaraların sarılması konusunda canla başla mücadele ediyorlar. Allah onlara kolaylık versin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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