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28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 28 Ocak 2020 00:01
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28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya ziyaretinin ardından Senegal'e geçecek.

- Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

- Erdoğan ve Sall, anlaşma imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki iş insanlarıyla resmi yemekle birlikte düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na iştirak edecek.

(Dakar)

2- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ/Malatya)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi görüşülecek.

- İçişleri Komisyonunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/08.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğince düzenlenen "Tourism Investment Forum"a iştirak edecek.

(İstanbul/09.15)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ile NN Hayat ve Emeklilik Sigorta arasında yapılan iş birliğine ilişkin detayların paylaşılacağı basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/13.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, futbolcular Selçuk İnan, Umut Nayir, Hasan Ali Kaldırım ve Uğurcan Çakır ile deprem bölgesini ziyaret edecek.

(Elazığ/10.30)

2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 4. hafta maçında H Grubu'nda TOFAŞ, İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı konuk edecek.

(Bursa/20.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Polonya takımı Anwil ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya temsilcisi Neptunas'ı ağırlayacak.

(Wloclawek/20.30/İstanbul/20.00)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Fransa temsilcisi Bourges Basket'i konuk edecek. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, İtalya'nın Famila Schio takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00/Schio/22.30)

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