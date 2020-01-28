Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
|28 Ocak 2020 00:41
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Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kriz bölgesi ile kurulan hızlı iletişim ve bölgedeki koordinasyon, çalışmaları çok olumlu yönde etkiledi. Geçen yıllara göre çok daha farklı imkan ve kabiliyetlerle deprem bölgesine müdahale edebilen Türkiye, yerli ve milli insansız hava unsurlarını da ilk kez bu depremde etkin olarak kullandı.
Havada keşif görevi yapıyorlardı
TRT Haber'in edindiği bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Bayraktar TB2 ve Anka İnsansız Hava Araçları (İHA) ile İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirdi.
İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde çok etkili kullanıldığı öğrenilirken, deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA'nın derhal Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildiği ortaya çıktı. Aynı dakikalarda İHA'ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etmek üzere havalandı.
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