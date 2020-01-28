Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
Yargıtay Ceza ve Hukuk Dairelerinin işbölümü 28 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
|28 Ocak 2020 01:03
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Yargıtay'da 23'ü Hukuk, 20'si, Ceza olmak üzere toplam 43 daire bulunmaktadır.
28 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Kararıyla, Ceza ve Hukuk Dairelerinin İşbölümü ve görevleri belli oldu. Kararı görmek için tıklayınız.
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