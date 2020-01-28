Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
|28 Ocak 2020 03:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na gelişinde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall, Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Thies Bölge Valisi Mouhamadou Moustapha Ndao, Thies Valisi Moussa Diagne, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Dakar'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ikamet edeceği otele geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal programı
Gün içerisinde mevkidaşıyla baş başa görüşecek olan Erdoğan, heyetler arası görüşmelere de katılacak. Erdoğan ve Sall, ikili anlaşmalara imza törenine iştirak edecek. İki cumhurbaşkanı daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'na da katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Dakar ziyaretine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.
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