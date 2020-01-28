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Kurtarma bitti, sıra yaraları sarma vakti

6.8'lik depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şimdi sıra yaraları sarmaya geldi. Sağlık, psikolojik ve sosyal destekler için sahada bulunan ekiplerden alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaç tespit analizleri yapıldı. Kira yardımı başlarken, hayvanları telef olan köylüler için alınacak önlemler belirlendi. Bölgede 300 rehber öğretmen de görevlendirildi.
 28 Ocak 2020 18:54
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Kurtarma bitti, sıra yaraları sarma vakti

Depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'da yarlar sarılmaya başlandı. Dün sabah kriz merkezi, yaraları saracak önlemler konusunu detaylı olarak değerlendirdi. Korunmaya muhtaç, çocuklar, engelliler ve yaşlılar tespit edilerek ilgili merkezlere sevk edilmeleri talimatı verildi.. Rehber öğretmenler ve pedagoglar çocuklara yaşadıkları trajediyi atlatmalarında yardımcı olacak. Dün itibariyle kira yardımları başlatılırken, hayvanları telef olan vatandaşlar için alınacak önlemler de ayrıca toplantılarda masaya yatırıldı. Tüm destekler peyderpey hayata geçiriliyor.

İHTİYAÇLAR RAPORLANDI

Dün sabah itibariyle Elazığ Valiliği Kriz Merkezi'nde devletin bütün yetkilileri ihtiyaç analiz tespit toplantısında bir araya gelerek ihtiyaç ve yapılması gereken acil hizmetlerin analizini çıkardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 95 psikososyal destek ekibiyle sahaya gönderildi. Ekipler, merkez ilçeler ve bağlı köyler de dahil sahadaki ihtiyaçları belirleyerek kriz yönetim merkezine peyderpey aktarıyor ve ihtiyaçlar geciktirilmeksizin sağlanıyor.

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmenlere eğitim çağına gelmemiş olanlar da dahil bütün çocuklara terapi yapılması talimatı verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bizzat çocuklarla ilgilendi. Çocuklar, öğretmenevi ve okullarda psikosoyal destek aldı. MEB'in görevlendirdiği yaklaşık 300 rehber öğretmen bölgeye gitti. Çevre illerden de çok sayıda rehber öğretmen nezdinde çocukların yaşadıkları trajediyi unutturmak üzere seferberlik başlatıldı.

33,3 MİLYON DESTEK ÖDEMESİ

Depremde hayvanlar da telef oldu. 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemesi dün üreticilerin hesaplarına aktarıldı. Elazığ ve Malatya'daki üreticilere buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, ÇATAK için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira olmak üzere toplamda 33,3 milyon destek ödemesi yapıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK

Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bölgede depremden zarar gören ve risk altındaki binalar inceleniyor. Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak. Depremde en çok yıkımın olduğu Mustafapaşa ve Sürsürü mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışması yapılacak.

86 yaralı tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası hastaneye başvuran 86 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Koca, hastanelere müracaat eden bin 607 kişiden 86'sının tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

18'İ YOĞUN BAKIMDA

Bu yaralılardan 18'inin yoğun bakım servisinde olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Koca, şöyle konuştu: "Özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor.

AZİZE VE YÜSRA'NIN DURUMU İYİ

Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık. Tedbir amaçlı tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Genel durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında hafif ezikler vardı, ödem nedeniyle bir müdahale yapılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor."

2 bin yeni konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacaklarını belirterek, saha ve zemin etüt çalışmalarının başladığını söyledi. Sahada 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Kurum, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için binalarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdüğünü, hasar tespit çalışmalarının en geç 10 gün içinde depremden etkilenen tüm illerde tamamlamış olacağını kaydetti. Kurum ağır hasarlı binaların yıkımına başlandığını söyledi.

Nur Banu Aras


İHA'ların gözünden Elazığ deprem bölgesi
Yeni Şafak
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