Şirketlerimize Libya'dan yatırım daveti
|28 Ocak 2020 07:42
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Libya'nın önemli kademelerinden yöneticiler Türkiye'deki şirketleri bölgeye davet etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bulunduğu Trablus'ta Türk büyükelçiyle görüşen devlet mekanik ve elektrik üretim şirketi yetkilileri, ortak yatırım vurgusu yaptı. Türk büyükelçi, şirketin Genel Müdürü Jamal Abushagour ve Dış Yatırımlar İdaresi Müdürü Abdülvahid Ali Malik eş-Şami ile görüştü. Mekanik ve elektrik sanayileri alanında faaliyet gösteren bir sanayi komplekslerinin olduğunu belirten Jamal Abushagour, ilave inşaat çalışmalarıyla yeni sanayi alanlarını da içerecek şekilde bu alanın genişletilebileceğini ifade etti.
İLAÇ VE TIBBİ MALZEMEDE TEMAS
Şirket yetkilisinin, bu alana ilgi duyabilecek Türk şirketlerinden 'ortak yatırım' yapma beklentilerinin olduğunu söylediği öğrenildi. Görüşmenin ardından gönderilen mektupta şirketin 200 hektara yakın bir alanda faaliyet gösterdiği, her çeşit yedek parça üretiminin yapılabildiği, maden şekillendirme ve kalıp bakım onarımı için birçok ekipmanın bulunduğu, ev tipi mutfak tüpü fabrikasının yıllık 110 bin tüp gaz üretimi yapılabilecek kapasite bulunduğu gibi detaylar da yer aldı.Dış Yatırımlar İdaresi Müdürü Abdülvahid Ali Malik eş-Şami'nin ise ilaç sanayi ve tıbbi teçhizat alanlarında üretimlerini genişletmek amacıyla Türkiye ile iş birliği yapmayı talep ettiği öğrenildi.
Osman Çobanoğlu
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