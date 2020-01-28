'Fay üstüne bina yapılmamalı'

Yasanın niye gerekli olduğunu anlatan Er "Bundan sonra da depremler olacak. Bu sebeple tedbirler alınmalı. Nasıl, yüksek gerilim hatlarının üzerinde oturulmasına izin verilmiyorsa fay hattı üzerinde de buna onay çıkmamalı. Bu gibi alanlar da yeşil alan olarak bırakılmalı.

Yaşadığımız bu son depremler bir uyarıcı olmalı. Bursa depremi de gelecek, 150 sene geçti ve gerilim iyice arttı. Marmara Denizi'nin içinde sismik boşluk var. Milyonlarca insan tehlike altında.

Hükümet bu fay yasasını acil olarak planlamalı" şeklinde konuştu. Oda'nın Kahramanmaraş Temsilcisi Mehmet Kuruçay da "Bu bölgede yaklaşık 400 yıldır kırılmayan sismik boşluk var. Doğu Anadolu Fay hattında enerji birikmesi oldu.

Kahramanmaraş depremsellik açısından Türkiye'nin en kritik bölgelerinden biri ve bu tehlikeyi görmek zorundayız" dedi.