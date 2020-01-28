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Kamu bankalarına vergi tahsilatı, özellere ceza

Kamu bankaları düşen faiz indirimleriyle birlikte kredi musluklarını açtı. Artan iştahla birlikte hızla kredi dağıtan kamu bankalarına yeni yılla birlikte vergi tahsilatı imkanı da verildi. Tahsilatta tek yetkili olan kurumlar karşısında iştahsız kredi veren özellere de cezalar kesilmeye başlandı. En son Yapı Kredi bankası ve Akbank'a toplam 282 milyon lira para cezası verildi.
 28 Ocak 2020 07:50
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Kamu bankalarına vergi tahsilatı, özellere ceza

Türk bankacılığı, son dönemde büyük bir viraj dönüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hızlı bir faiz indirimine girmesi kamu bankalarının kredi musluğunu açmasına neden oldu. Aynı zamdan yeni yılla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde değişikliğe gitmişti. Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri dışında, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla tahsiline devam ediliyor. Özel bankalar ise kamu bankalarının hızlı faiz indirimlerine yetişemiyor. En son Yapı Kredi bankası ve Akbank sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 282 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Ekonomistler ise bu cezayı değerlendirdi. Ekonomist Uğur Gürses "Bankalara ağır bir 'kredi ver' baskısı var. Ankara, Rekabet Kurumu'ndan başlayıp, 'eline ne geçerse' bankaları dövmeye başladı. Hayır, ekonomik kriz bir güven krizidir. Böyle çözemezsiniz" açıklamasını yaptı.

Rekabet Kurumu, birçok özel ve yabancı bankanın yanı sıra kamu bankalarının da genel müdürlüklerine giderek bilgisayarları ve yapılan işlemleri incelemişti. Aktarılanlara göre, üç bankacı bu süreci doğruladı. Rekabet Kurumu da yapılan incelemeyi bir 'ön araştırma' olarak tanımladı ve araştırmanın kapsamı hakkında bilgi vermedi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Tüm sektörlerle ilgili bu tür ön araştırmalar yapılmakta. Bankalar ile ilgili de bir ön araştırma söz konusu. Bu süreç sonuçlanmadan şu aşamada bir açıklama yapmamız söz konusu değil" denildi. Bankacılar ise araştırmanın tam olarak ne olduğunu anlamadıklarını söylediler. Bir bankacı, yetkililerinin İstanbul'da banka genel müdürlüklerine geç saatlerde gittiklerini belirtti. Rekabet Kurumu, yetkilileri işlem yapılan masalara oturarak bilgisayarları inceledi ve zaman zaman daha fazla bilgi de istedi. Bir başka bankacı ise RK'nın sektörde zaman zaman benzer araştırmalar yapan BDDK ile birlikte hareket etmediğine ve araştırılan bilgilerin birçoğunun zaten otoritelerin elinde mevcut olduğuna dikkat çekti.

DİĞERLERİ TAHSİLAT YAPAMIYOR

Kamu bankaları dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla vergi tahsilatı yapılamıyor. Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan, vergi, harç ve cezalar, anlaşmalı bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam ediliyor. Yeni dönemde mükelleflerin vergi ödeme yükümlülüklerini kolay, hatasız ve rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı ve tahsilat yetkisi verilen kamu bankaları, kamu katılım bankaları ve PTT tarafından vergi tahsilatlarının gerçekleştirilebilmesi için yeni geliştirmeler devreye alındı. Özellikle mükelleflerin internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlıca ödeyebilecekleri yenilikler kullanılmaya başlandı. Bunların dışında mükellefler kamu bankaları şubelerinden de vergi ödeme işlemlerini rahatça gerçekleştirebiliyor.

İKİ KURUMA 282 MİLYON LİRA

Yapı Kredi Bankası KAP'a yaptığı açıklamada, 187.1 milyon lira idari para cezası aldığını; cezayı yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceğini bildirdi. Akbank da, Cumartesi günü 94.7 milyon lira para cezası aldığını duyurdu. KAP açıklamasına göre, söz konusu cezalar Sigortacılık Kanunu'nun 32'nci maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle kesildi. İlgili kanunun 'İyiniyet' başlıklı 32'nci maddesi, sigorta şirketleri ve aracıların gerçeğe aykırı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamayacağı; iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremeyeceği ve kişilerin sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılamayacağı gibi unsurları içeriyor.
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