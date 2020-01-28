1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YHT hattında 'obruk var' iddiası

Ankara-İzmir arasında 2022'de seferlerine başlayacak Yüksek Hızlı Tren için çok kritik ve hayati bir uyarı geldi. Hat üzerinde en az 30 tane obruk olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, "Çorlu'daki normal tren yoluydu, buradaki daha tehlikeli. YHT 250 kilometre hızla geçecek, oradaki sarsıntı obruk oluşumunu arttırır diye düşünüyoruz, dedi.
 28 Ocak 2020 08:15
Yazdır
YHT hattında 'obruk var' iddiası

Ankara ile İzmir arasındaki mesafeyi 3 buçuk saate düşerek olan YHT hattının çalışmalarına devam ediliyor. Hattın geçeceği bölgelerde araştırmalar yapan jeoloji mühendisleri, Sivrihisar'dan geçen raylara yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta obruk olduğunu gözlemledi.

Hızlı tren hattı açılmadan önlem alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Can Ayday, Tekirdağ Çorlu'da yaşanan elim tren kazasını hatırlattı. 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybederken, 300'e aşkın vatandaş da yaralanmıştı.


FOTO: İHA / Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday

30 TANE OBRUK VAR!

Hızlı tren hattında çok sayıda obruk olabileceğini söyleyen Ayday, tehlikenin boyutunu şöyle özetledi;


- Sivrihisar'da şu anda bizim gözle gördüğümüz ve kaydettiğimiz 8 tane obruk var. Fakat köylünün ve oradaki çiftçilerin de gizledikleri obruklar var. Onlarla beraber 20-25 belki de 30 tane obruk olduğunu söyleyebilirim.

- Oraya gittiğimizde trenin bu kadar yakınında olduğunu bilmiyorduk. Oradaki köylüler de söylediler ve Jeoloji Mühendisleri Odası'na müracaat ettiler. Gittik ve orada araştırmalar yaptık. Böylece bölgede gerçekten obruk olduğunu gördük.

- Daha sonra obrukların koordinatlarını GPS ile aldık. Gördüğümüzde bizde şaşırdık çünkü bir veya bir buçuk kilometre kuzeyinden Yüksek Hızlı Tren güzergahı geçiyor.

- Güzergah diyorum çünkü daha çalışmaya başlamadı. Ankara-İzmir tren yolunun Polatlı ve Emirdağ kısmı buraya karşılık geliyor.

- Maden Teknik Arama'nın (MTA) da obruk oluşumuna uygun, jeoloji haritasını arkasına yerleştirdiğimiz zaman bizim o bölgede gözlediğimiz litolojik birimin aynen YHT'nin geçtiği yerde de olduğunu gördük.

- Bir veya bir buçuk kilometre kadar yakın. En azından önlem alınması lazım belki de alındı. Alındıysa mesele yok. Alınmadıysa buradaki güzergah için en azından ciddi etüt yapılmalı.

- Oradan tren geçecek ve Yüksek Hızlı Tren geçerken fazla sarsıyor. Eğer obruk oluşumuna riskli bir yerden geçerse bu sarsıntıdan dolayı obruk oluşumunu hızlandırır.

OBRUK NEDİR?

Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker işte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir.

AYDAY: ÇORLU'DAKİ NORMAL TREN YOLUYDU AMA BURASI.

Obrukların bulunduğu bölgenin Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yaşandığı bölgeden daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Ayday, "Çorlu'da yaşanan tren kazası buna benzer bir olaydan dolayı gerçekleşmişti. Akla erecek bir görüntü değildi oradaki manzara. Eğer daha önceden bir zemin etüdü yapılıp bu güzergah dikkatli yapılmış olsaydı oradaki bu kaza olmayacaktı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı olay burada da yaşanmasın. İki olay birbirine çok benziyor ama Çorlu'da ki normal tren yoluydu buradaki ise daha tehlikeli. Çünkü YHT 250 kilometre hızla geçecek. Oradaki sarsıntı obruk oluşumunu arttırır diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. (İHA)
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi
28 Ocak 2020 18:31		 Rekabet Kurulu'ndan 5 sigorta şirketine para cezası
28 Ocak 2020 15:43
Elazığ'da 3 bin 850 konutun yapım süreci başladı
28 Ocak 2020 13:56		 İBB deprem toplanma alanlarını açıkladı
28 Ocak 2020 13:40
MSB: Elazığ'daki askeri kurum binalarında 150 depremzede ağırlanacak
28 Ocak 2020 12:36		 Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen polis sürücülere ceza yazdı
28 Ocak 2020 12:34
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
28 Ocak 2020 09:57		 Helal akreditasyon için 11 milyon TL harcandı
28 Ocak 2020 09:01
'İmamoğlu'nun önerisi mümkün ama verimsiz'
28 Ocak 2020 08:53		 Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020 00:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti21:08 - Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı21:03 - Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü20:56 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması20:51 - 142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gerçekten insanlar mutlu 1
Cesur insan 2
beklemek 1
Kimseye etmem şikayet 1
dost 1
Vatan haini 4
thy'larının 150 liralık sabit bilet uygulaması 2
kendini tanıtmak 1
2020 4
sevgilinin adını dövme yaptırmak 12
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam