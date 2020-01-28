Sahte emeklilikte 'dublör' yöntemi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, bir şebekenin para karşılığı sahte belgelerle sahte engelli raporları aldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, başını Emre Çubukçu isimli sabıkalı bir dolandırıcının çektiği 21 kişilik şebekenin, bazı kamu hastanelerinin adına sahte belgeler düzenleyip, tahliller sırasında dublör kullanarak sahte engelli raporu aldığını belirledi.

Epikriz raporu bile

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre Polis tarafından yapılan takipte çetenin, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen, sağlık kuruluna görünecek kişileri rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdiği ve ardından doktorları yanlış yönlendirerek söz konusu kişilerin usulsüz şekilde "Engelli Sağlık Kurul Raporu" almalarını sağladığı tespit edildi. Kan tahlili sırasında rapor alınacak sağlıklı kişilerin yerine, 'dublör' olarak adlandırılan ve sağlık sorunları bulunan benzer kişilerin kan tahlillerini devreye sokan çetenin yine kurulu yanıltmak için sahte ilaç kullanım raporu, sahte epikriz raporu ve sahte tedavi raporları hazırladığı da belirlendi.

60 kişi tutuklandı?

Sağlıklı veya engel oranı düşük şahıslara, kişi başına 5 ile 15 bin lira arasında değişen ödemeler karşılığında usulsüz ve sahte rapor çıkarttığı belirlenen başını Emre Çubukçu'nun çektiği çeteyle, çeteye sahte rapor çıkarttırdığı tespit edilen 93 kişinin yakalanması için 13 Ocak'ta Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da operasyon düzenlendi. 21'i şebeke elebaşı ve üyesi, 89'u şebeke müşterisi olmak üzere 110 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şüpheliden 21'i çete üyesi, 39'u çete müşterisi olmak üzere 60 şüpheli tutuklandı. Çete müşterisi 50 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

1 yılda 1 milyon kazandılar

Hiç hasta olmadığı halde rapor almak isteyenler için sahte ilaç kullanım raporları basan çete, erken emeklilik, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan özel avantaj ve hizmetlerden usulsüz yararlanmak isteyen 93 kişiden 1 yılda 1 milyon lira haksız kazanç sağladı.

'Sağlık kurulu savsaklamış'

Polise göre, sahte evrak düzenleyen ve dublör kullanan çete kadar, raporları gerektiği gibi incelemeyip savsaklayan engelli sağlık kurulu üyelerinin de sorumlu olduğu dolandırıcılık olayında, firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.