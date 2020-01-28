Yüksek hızlı internet erişimi sağlayan 4.5G üzerinden yapılan konuşmayla, deprem gibi afet olaylarında kesintisiz telefon konuşması yapılacak.

Deprem haberleşmesi için ikili sistem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası ortak deprem hattının hayata geçirileceğini duyurmuş, "Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar" demişti.

Program yüklenecek

Edinilen bilgiye göre; ortak hat, 4G-4.5G üzerinden ses taşımaya yarayan Volte teknolojisi üzerinden kurulacak. Hüksek hızlı internet erişimi sağlayan 4.5G üzerinden yapılan konuşmayla, deprem gibi afet olaylarında kesintisiz telefon konuşması yapılacak. Volte erişimi sağlayabilmek için 4.5G uyumlu telefona ihtiyaç duyulacak. Uygulamadan yararlanmak için telefonların "4G, Volte açık" özelliği aktif edilecek. GSM operatörleri ise Volte sistemi üzerinden çalışacak ortak bir program geliştirecek. Hazırlanacak ortak program, operatör farketmeksizin bütün cep telefonlarına yüklenebilecek. Sistem özellikle WhatsApp'ta son dönem yaşanan kesintilerden de etkilenmeyecek. Sistemin yerli olmasının da güvenilirlik açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Cihazı yeterli olmasına rağmen bu özellikten yararlanamayanlar, GSM operatörlerine başvurarak sistemi açtırabiliyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Mobil internette önemli ölçüde 4.5G teknolojisine geçilmesine rağmen şebeke üzerinden aramalarda cihazlar 2G teknolojisi kullanıyor. Telefon 4.5G'ye ayarlı olsa bile konuşma sırasında 2G'ye geçiliyor. Bu durum da şebekelerin telefon trafiği kapasitesini etkiliyor. Baz istasyonlarının arama ve internet kapasitesi de hesaba alındığında bu durum aramalarda bir sınır yaratıyor. Sesli iletişimin 4.5G üzerinden yapılabilmesinin, telefon trafiğini rahatlatması bekleniyor.

Afet anında acil SMS

Diğer bir sistem ise afet anında bölgesel olarak SMS atılmasına olarak veren "UYARSİS". Daha önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda atılan kutlama mesajıyla denenen UYARSİS, afet sırasında vatandaşlara SMS (Kısa Mesaj), CBS (Hücresel Yayın), CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi) üzerinden ulaşacak ve deprem toplanma alanı gibi uyarıları bölgesel olarak ulaştırabilecek.