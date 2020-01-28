1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Mobil motivasyon' toplantısına baskın

FETÖ/PDY terör örgütünün 'mahrem yapılanmaya destek hücresi' Zeytinburnu bölge imamı M.Ş.'nin itiraflarıyla çökertildi. Baskın tehlikesine karşı toplantılarını hareket halindeki minibüste yapan 14 şüpheli kameralı takibin ardından gözaltına alındı.
 28 Ocak 2020 08:24
Yazdır
'Mobil motivasyon' toplantısına baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceki hafta MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın verdiği bilgi ve istihbarat doğrultusunda, örgütün Zeytinburnu bölge imamı olduğu belirlenen M.Ş. gözaltına alındı. Asıl mesleği öğretmenlik olan M.Ş. Emniyet'teki sorgusunda itirafçı olup etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi. M.Ş.'nin talebi savcılıkça kabul edilince, örgüte ve yaptıkları faaliyetlere yönelik itiraflarda bulundu. İfadesinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında imamlığa getirildiğini, çözülme aşamasına gelen örgütü ayakta tutup, örgüt üyelerini bir araya getirmek için yeni yeni yöntemler denediklerini ifade eden M.Ş., bu faaliyetlerinin yanı sıra, yeni 'gaybubet evleri' açmak için esnafı kapı kapı dolaşıp para topladıklarını ve toplanan paraların bir kısmını da firardaki örgüt üyelerine gönderdiklerini söyledi. Firari örgüt üyelerinin saklanma ve barınma amaçlı kullandığı 'gaybubet evleri'nin büyük kısmının polis ve MİT tarafından deşifre edilmesi nedeniyle Silivri ve Çatalca'da satın aldıkları veya kiraladıkları çiftlik evlerini 'gaybubet evleri'ne çevirdiklerini ifade eden M.Ş. baskına uğramamak için örgüt toplantılarını seyir halindeki kapalı kasa minibüslerde yaptıklarını söyledi. "Motivasyon toplantıları" adı verilen bu mobil toplantıları, örgütün üst yönteminden gelen talimatlar doğrultusunda düzenlediklerini söyleyen M.Ş.'nin verdiği bilgiler ışığında takip ve izleme çalışması başlatıldı. Kapalı kasa minibüslerde "mobil motivasyon toplantıları" düzenleyen ve katılan, aralarında ihraç edilmiş 2 öğretmen ve çok sayıda esnafın da bulunduğu 15 örgüt şüphelisinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheliler itirafçı imamın ifadesinde olduğu gibi kapalı kasa bir minibüsle toplu şekilde şehri turlarken PTS kameralarından tespit edildi. Ekipler, geçtiğimiz günlerde düzenledikleri operasyonla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ünü yakaladı. Kaçan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sorguları süren 14 şüpheliden 2'sinin aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Denizli'de FETÖ operasyonu

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 8'i , adli kontrol şartıyla serbest bırakıld


FETÖ'nün taktiği deşifre oldu! Seyir halindeki minibüslerde toplanıyorlardı...
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı
28 Ocak 2020 21:16		 142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
28 Ocak 2020 20:51
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
28 Ocak 2020 18:19		 PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
28 Ocak 2020 18:09
Şok mangasını inkar edip mağdur öğrencileri suçladı
28 Ocak 2020 17:46		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
28 Ocak 2020 17:44
MSB: İdlib'de gözlem noktalarına yönelik girişimlere karşılık verilecek
28 Ocak 2020 17:34		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
28 Ocak 2020 16:31
MİT'in Kosova'da yakalayıp getirdiği FETÖ üyesine hapis
28 Ocak 2020 16:28		 Yargıtay CGK Başkanvekili Metiner: Hipnoz davası müzakere salonunda görüşülmedi
28 Ocak 2020 14:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti21:08 - Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı21:03 - Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü20:56 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması20:51 - 142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
simit 3
cedi osman 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 3
ağzına sağlık 2
efrasiyab 3
katlanmak 1
Uzakları yakın etmek 6
seksenler 1
trip atmak 4
Gerçekten insanlar mutlu 1
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam