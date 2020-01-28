'Mobil motivasyon' toplantısına baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceki hafta MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın verdiği bilgi ve istihbarat doğrultusunda, örgütün Zeytinburnu bölge imamı olduğu belirlenen M.Ş. gözaltına alındı. Asıl mesleği öğretmenlik olan M.Ş. Emniyet'teki sorgusunda itirafçı olup etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi. M.Ş.'nin talebi savcılıkça kabul edilince, örgüte ve yaptıkları faaliyetlere yönelik itiraflarda bulundu. İfadesinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında imamlığa getirildiğini, çözülme aşamasına gelen örgütü ayakta tutup, örgüt üyelerini bir araya getirmek için yeni yeni yöntemler denediklerini ifade eden M.Ş., bu faaliyetlerinin yanı sıra, yeni 'gaybubet evleri' açmak için esnafı kapı kapı dolaşıp para topladıklarını ve toplanan paraların bir kısmını da firardaki örgüt üyelerine gönderdiklerini söyledi. Firari örgüt üyelerinin saklanma ve barınma amaçlı kullandığı 'gaybubet evleri'nin büyük kısmının polis ve MİT tarafından deşifre edilmesi nedeniyle Silivri ve Çatalca'da satın aldıkları veya kiraladıkları çiftlik evlerini 'gaybubet evleri'ne çevirdiklerini ifade eden M.Ş. baskına uğramamak için örgüt toplantılarını seyir halindeki kapalı kasa minibüslerde yaptıklarını söyledi. "Motivasyon toplantıları" adı verilen bu mobil toplantıları, örgütün üst yönteminden gelen talimatlar doğrultusunda düzenlediklerini söyleyen M.Ş.'nin verdiği bilgiler ışığında takip ve izleme çalışması başlatıldı. Kapalı kasa minibüslerde "mobil motivasyon toplantıları" düzenleyen ve katılan, aralarında ihraç edilmiş 2 öğretmen ve çok sayıda esnafın da bulunduğu 15 örgüt şüphelisinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheliler itirafçı imamın ifadesinde olduğu gibi kapalı kasa bir minibüsle toplu şekilde şehri turlarken PTS kameralarından tespit edildi. Ekipler, geçtiğimiz günlerde düzenledikleri operasyonla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ünü yakaladı. Kaçan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sorguları süren 14 şüpheliden 2'sinin aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Denizli'de FETÖ operasyonu

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 8'i , adli kontrol şartıyla serbest bırakıld