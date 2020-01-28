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Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması

Türkiye'nin otomobili, aralık ayındaki tanıtımın ardından dün ilk kez gazetecilere gösterildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, kullanılan teknolojilerden üretim hedeflerine kadar akıldaki birçok konuya açıklık getirildi.
 28 Ocak 2020 08:28
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Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması

Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması

Türkiye'nin otomobili, aralık ayındaki tanıtımın ardından dün ilk kez gazetecilere gösterildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, kullanılan teknolojilerden üretim hedeflerine kadar akıldaki birçok konuya açıklık getirildi. Doğuştan elektrikli otomobil konusunda Türkiye'nin tam zamanında yola çıktığının altını çizen Karakaş, "Şimdi daha fazla teknolojiye ihtiyaç var. Bu yüzden bizim gibi işbirliğine açık, startup'larla çalışan, organizasyon yapısı kuvvetli şirketler, 150 yıldır bu işi yapanlara karşı ön plana çıkacak" dedi.

27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan doğuştan elektrikli Türkiye'nin otomobili ile ilgili bazı ayrıntılar Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş tarafından dün bir grup gazeteciyle paylaşıldı. Bir otomobilden daha fazlasını üretmek için yola çıktıklarını söyleyen Karakaş, "Türkiye olarak çok doğru bir zamanda yola çıktık. 150 senedir otomobil üretimi yapan, konusunda uzman otomobil üreticileri yani sadece eski ve büyük olan firmalar kazanamayacak. Daha çevik, daha yaratıcı olanlar kazanacak. Doğuştan elektrikli araç üretenler en fazla 8-10 yıldır bu işi yapıyor. Bu alanda üretim yapan çok fazla şirket de yok. Artık eskilerle yarış çizgisi hizalandı. Şimdi daha fazla teknolojiye ihtiyaç var. Bu yüzden bizim gibi işbirliğine açık, startup'larla çalışan, organizasyon yapısı kuvvetli şirketler öne çıkıyor. Biz kendimize 150 yıllık firmaları değil startup'ları rakip olarak görüyoruz" dedi.

AVRUPA'DA İLK OLACAĞIZ

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre Çevikliğin başarı faktöründe çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Karakaş, "Başarı için temelde işbirliği faktörü yatıyor. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 bize ait bir otomobil markası yaratmak istiyoruz. Küresel çapta en zor olan kısımlardan biri de bu. İmalata girince geçmişte kalan hiç bir teknolojiyi kullanmak istemiyoruz. Doğuştan elektrikli bir otomobilimiz olacak. Var olan bir aracı alıp elektrikli yapalım demiyoruz. Doğuştan elektrikli olunca eliniz güçlü oluyor. En başta da menzil optimizasyonu geliyor. Elektronik mimariyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sadece Türk pazarını değil küresel rekabeti hedefliyoruz. Etrafımızdaki ülkelerin henüz elektrikli otomobili yok. Klasik olmayan bir sistemden gelen Avrupa'daki ilk ürün olacağız. Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DAKİ İLK TANITIM BARCELONA'DA

Ön gösterim aracı C-SUV modelinin ilk kez Avrupa'da dünya arenasına çıkacağını vurgulayan Gürcan Karakaş, "Otomobilimiz, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde sergilenecek Türkiye'nin otomobilini geliştirirken önemli bir vizyon ortaya koyduk. Klasik bir otomobil şirketi değiliz. O nedenle yıkıcı teknolojilerin peşinden gidiyoruz. Kendimizi mobilite odaklı teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. TOGG olarak kabuk değiştiren otomotiv sektörüne çığır açan teknolojilerimizle öncülük edeceğiz" şeklinde konuştu.

KİMSE OTOMOBİLE TOZ KONDURAMAYACAK

Türkiye'den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimsenin beklemediğini, bunun en önemli nedeninin 2022'deki EuroNCAP şartları olduğunu anlatan Gürcan Karakaş, "Savunma sanayinden bize gelen arkadaşlarla birlikte modelleme ve simülasyonlarla beraber buna hazırlanıyoruz. Yurtdışına çıktığımız zaman kimsenin otomobile toz konduracak bir durumu kalmayacak. Direksiyonda biz varız" ifadelerini kullandı.

150 MARKAYLA BAŞLADIK 10'A DÜŞTÜ

Marka süreci hakkında da bilgi veren Gürcan Karakaş, "Markalaşma sürecini 2020 ortalarına doğru tamamlamak istiyoruz. 5 ülkede markalarımızı test ettiriyoruz. Bu ülkeler arasında Almanya, Norveç, Rusya ve Fransa bulunuyor. 150 isimle başlamıştık şimdi bu 10'a düştü. İçimize sinene kadar bu süreç devam edecek" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRPRİZİ

Toplamda 5 model olacağını söyleyen Gürcan Karakaş, "Bunlar C-SUV, C-Sedan, C-Hatcbak, B-Suv ve C-MPV. Ancak hafif ticari araç üretimi konusunu da düşünüyoruz. C-MPV modelini, doğuştan elektrikli hafif ticari araç üretimine çevirebiliriz" dedi.

MOTOR İÇİN BOSCH'LA BATARYA İÇİN 6 FİRMAYLA GÖRÜŞÜYORUZ

Müşterilerin beğenisi doğrultusunda geliştirilmeyen her ürünün ölüme mahkum olduğunu kaydeden Gürcan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun araştırmasını yaptık. Marka yaratmadan tasarıma kadar dünyanın en iyileri ile çalıştık. Doğuştan elektrikli yapabilen çok fazla şirket yok. O teknolojiyi edinmiş partnerlerle bu süreçte beraber çalışarak geliştirme yapıyoruz. Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG'ı seçtik. Myra, İngiltere'nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Tasarım için İtalyanlarla anlaştık. Dünya çapında bu işi en iyi kim yapar diye bakıyoruz. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Teknolojiyi ülkemize getirip bunu Türkiye'den kiminle yapabiliriz ona bakıyoruz. Çok ciddi maliyet araştırmaları yaptık. Türkiye'de üretmek mi, başka bir yerde ürettirmek mi daha uygun maliyetli ona bakıyoruz. Partnerimizin karşısına oturunca neyin ne olduğunu biliyoruz.

Ona göre pazarlık yapıyoruz. Ancak ne olursa olsun fikri mülkiyet hakkının bizde olmasını istiyoruz. Ona göre anlaşma yapıyoruz. Elektrikli güç ünitesi konusunda her türlü alternatifi düşündük. Lisans alalım bir şirketle geliştirelim, teknoloji partneri bulalım ya da hepsini kendi çabamızla üretelim şeklinde alternatiflerimiz vardı. Ancak bu yolu seçseydik 10 seneye ihtiyacımız vardı. Birden fazla teknolojik partnerle elektrikli güç ünitemizi geliştirelim fikri mülkiyet hakkı da biz de olsun dedik. Direksiyonda biz varız. Otomobil için ne üretiliyorsa bizim için üretiliyor. Biz ürettiriyoruz. Kendi yapabilme yetkinliğimizi geliştiriyoruz. Dünyanın en iyileri ile çalışarak büyüyoruz. Belirli noktalarda ülkemizde henüz tecrübe yok. Olmaması sorun değil, biz onu yaratmak için uğraşıyoruz. 2022'de 500 milyon Euro ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız. Kazandığımız parayı yeni yatırımlara yeni ürünlere harcayacağız. Çünkü yatırımcılar 15 yıl boyunca temettü almayacak."

DEV EKRANLI FERAH OTOMOBİL

Bilişim Vadisi'ndeki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun üssünde düzenlene tanıtım organizasyonunda kısa da olsa araçları görme şansımız oldu. Tanıtımda da yer alan 3 araç da oradaydı. Kırmızı renkli C-SUV segmentindeki modeli inceledik. Şoför koltuğuna oturduğunuzda ilk olarak karşınıza bütün ön konsolu kaplayan ekranlar çıkıyor. Ferah bir oturma alanı olduğunu söylemek mümkün. Araç geniş bir kullanım alanı sunuyordu. Klasik dikiz aynaları yerine kullanılan ekranlar da farklı bir deneyim oldu. Aracın kapı kolları da birçok klasik araca göre farklıydı.


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FİYATI NE KADAR OLACAK?

Üretilecek otomobillerle ilgili fiyat bilgisi paylaşmayan Gürcan Karakaş, bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak." C-SUV segmentinde şu anda satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor. Yerli otomobilin piyasaya çıkacağı yılda söz konusu araçların fiyatlarıyla benzerlik gösterebileceği ifade edilebilir.

TASARIM BİZİM İSTEKLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tasarım için 18 şirketle görüştüklerini ve en son İtalyan şirket Pininfarina ile çalışmaya karar verdiklerini kaydeden Gürcan Karakaş, şunları söyledi: "Bu sayıyı daha sonra 3'e düşürdük. Hangi şirket hedef kitlenin isteklerini yansıtabilecek ona baktık. Yaptığımız araştırmalarda yalın ve prestijli, dinamik ve keskin bir tasarım ön plana çıktı. Ayrıca bizim kültürümüzden bazı öğeler taşısın sonucu çıktı. Karmaşık olmayan, yerden yüksek, yüksek tavanlı bir araç olması talep edildi. Bu araştırmalar sonucunda 3 şirketin 16 tasarımını inceledik. Tasarım bizim isteklerimiz doğrultusunda gerçekleştirildi. Tasarım konusunda Murat Günak da ekipte yer aldı. Bu konuda çok ciddi desteğini aldık. Sonucunda İtalyan şirketin yaptığı tasarımla yola çıktık. Bizim tescilimizde olan bir tasarım yapılmış oldu."

FABRİKANIN TEMELİ MAYIS'TA ATILIYOR

TOGG fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başlandığı bilgisini veren Gürcan Karakaş, fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını söyledi. Karakaş, "2022 yılında ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız 22 milyar TL'lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz" dedi. 2024 yılında da sembolik olarak ilk ihracatın yapılabileceğini belirten Karakaş, "Şu an için kapasitenin yüzde 10'unu ihracata ayırdık. Ancak bu talebe göre daha da artabilir. Bu değişime de ayak uydurabiliriz" bilgisini verdi.
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