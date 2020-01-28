Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
|28 Ocak 2020 08:28
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Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Türkiye'nin otomobili, aralık ayındaki tanıtımın ardından dün ilk kez gazetecilere
gösterildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın
ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, kullanılan teknolojilerden üretim
hedeflerine kadar akıldaki birçok konuya açıklık getirildi. Doğuştan elektrikli
otomobil konusunda Türkiye'nin tam zamanında yola çıktığının altını çizen Karakaş,
"Şimdi daha fazla teknolojiye ihtiyaç var. Bu yüzden bizim gibi işbirliğine
açık, startup'larla çalışan, organizasyon yapısı kuvvetli şirketler, 150 yıldır
bu işi yapanlara karşı ön plana çıkacak" dedi.
27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan doğuştan
elektrikli Türkiye'nin otomobili ile ilgili bazı ayrıntılar Türkiye'nin Otomobili
Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş tarafından dün bir grup gazeteciyle
paylaşıldı. Bir otomobilden daha fazlasını üretmek için yola çıktıklarını söyleyen
Karakaş, "Türkiye olarak çok doğru bir zamanda yola çıktık. 150 senedir otomobil
üretimi yapan, konusunda uzman otomobil üreticileri yani sadece eski ve büyük
olan firmalar kazanamayacak. Daha çevik, daha yaratıcı olanlar kazanacak. Doğuştan
elektrikli araç üretenler en fazla 8-10 yıldır bu işi yapıyor. Bu alanda üretim
yapan çok fazla şirket de yok. Artık eskilerle yarış çizgisi hizalandı. Şimdi
daha fazla teknolojiye ihtiyaç var. Bu yüzden bizim gibi işbirliğine açık, startup'larla
çalışan, organizasyon yapısı kuvvetli şirketler öne çıkıyor. Biz kendimize 150
yıllık firmaları değil startup'ları rakip olarak görüyoruz" dedi.
AVRUPA'DA İLK OLACAĞIZ
Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre Çevikliğin başarı faktöründe çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Karakaş, "Başarı için temelde işbirliği faktörü yatıyor. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 bize ait bir otomobil markası yaratmak istiyoruz. Küresel çapta en zor olan kısımlardan biri de bu. İmalata girince geçmişte kalan hiç bir teknolojiyi kullanmak istemiyoruz. Doğuştan elektrikli bir otomobilimiz olacak. Var olan bir aracı alıp elektrikli yapalım demiyoruz. Doğuştan elektrikli olunca eliniz güçlü oluyor. En başta da menzil optimizasyonu geliyor. Elektronik mimariyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sadece Türk pazarını değil küresel rekabeti hedefliyoruz. Etrafımızdaki ülkelerin henüz elektrikli otomobili yok. Klasik olmayan bir sistemden gelen Avrupa'daki ilk ürün olacağız. Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
AVRUPA'DAKİ İLK TANITIM BARCELONA'DA
Ön gösterim aracı C-SUV modelinin ilk kez Avrupa'da dünya arenasına çıkacağını
vurgulayan Gürcan Karakaş, "Otomobilimiz, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek
Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde sergilenecek Türkiye'nin otomobilini
geliştirirken önemli bir vizyon ortaya koyduk. Klasik bir otomobil şirketi değiliz.
O nedenle yıkıcı teknolojilerin peşinden gidiyoruz. Kendimizi mobilite odaklı
teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. TOGG olarak kabuk değiştiren otomotiv
sektörüne çığır açan teknolojilerimizle öncülük edeceğiz" şeklinde konuştu.
KİMSE OTOMOBİLE TOZ KONDURAMAYACAK
Türkiye'den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimsenin beklemediğini, bunun en önemli nedeninin 2022'deki EuroNCAP şartları olduğunu anlatan Gürcan Karakaş, "Savunma sanayinden bize gelen arkadaşlarla birlikte modelleme ve simülasyonlarla beraber buna hazırlanıyoruz. Yurtdışına çıktığımız zaman kimsenin otomobile toz konduracak bir durumu kalmayacak. Direksiyonda biz varız" ifadelerini kullandı.
150 MARKAYLA BAŞLADIK 10'A DÜŞTÜ
Marka süreci hakkında da bilgi veren Gürcan Karakaş, "Markalaşma sürecini 2020
ortalarına doğru tamamlamak istiyoruz. 5 ülkede markalarımızı test ettiriyoruz.
Bu ülkeler arasında Almanya, Norveç, Rusya ve Fransa bulunuyor. 150 isimle başlamıştık
şimdi bu 10'a düştü. İçimize sinene kadar bu süreç devam edecek" ifadelerini
kullandı.
ELEKTRİKLİ HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRPRİZİ
Toplamda 5 model olacağını söyleyen Gürcan Karakaş, "Bunlar C-SUV, C-Sedan, C-Hatcbak, B-Suv ve C-MPV. Ancak hafif ticari araç üretimi konusunu da düşünüyoruz. C-MPV modelini, doğuştan elektrikli hafif ticari araç üretimine çevirebiliriz" dedi.
MOTOR İÇİN BOSCH'LA BATARYA İÇİN 6 FİRMAYLA GÖRÜŞÜYORUZ
Müşterilerin beğenisi doğrultusunda geliştirilmeyen her ürünün ölüme mahkum
olduğunu kaydeden Gürcan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun araştırmasını
yaptık. Marka yaratmadan tasarıma kadar dünyanın en iyileri ile çalıştık. Doğuştan
elektrikli yapabilen çok fazla şirket yok. O teknolojiyi edinmiş partnerlerle
bu süreçte beraber çalışarak geliştirme yapıyoruz. Aracın elektrikli motoru
için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile
gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu
konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG'ı seçtik.
Myra, İngiltere'nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri
konusunda partnerlerimizden birisi. Tasarım için İtalyanlarla anlaştık. Dünya
çapında bu işi en iyi kim yapar diye bakıyoruz. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi
tamamlamış olacağız. Teknolojiyi ülkemize getirip bunu Türkiye'den kiminle yapabiliriz
ona bakıyoruz. Çok ciddi maliyet araştırmaları yaptık. Türkiye'de üretmek mi,
başka bir yerde ürettirmek mi daha uygun maliyetli ona bakıyoruz. Partnerimizin
karşısına oturunca neyin ne olduğunu biliyoruz.
Ona göre pazarlık yapıyoruz. Ancak ne olursa olsun fikri mülkiyet hakkının bizde olmasını istiyoruz. Ona göre anlaşma yapıyoruz. Elektrikli güç ünitesi konusunda her türlü alternatifi düşündük. Lisans alalım bir şirketle geliştirelim, teknoloji partneri bulalım ya da hepsini kendi çabamızla üretelim şeklinde alternatiflerimiz vardı. Ancak bu yolu seçseydik 10 seneye ihtiyacımız vardı. Birden fazla teknolojik partnerle elektrikli güç ünitemizi geliştirelim fikri mülkiyet hakkı da biz de olsun dedik. Direksiyonda biz varız. Otomobil için ne üretiliyorsa bizim için üretiliyor. Biz ürettiriyoruz. Kendi yapabilme yetkinliğimizi geliştiriyoruz. Dünyanın en iyileri ile çalışarak büyüyoruz. Belirli noktalarda ülkemizde henüz tecrübe yok. Olmaması sorun değil, biz onu yaratmak için uğraşıyoruz. 2022'de 500 milyon Euro ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız. Kazandığımız parayı yeni yatırımlara yeni ürünlere harcayacağız. Çünkü yatırımcılar 15 yıl boyunca temettü almayacak."
DEV EKRANLI FERAH OTOMOBİL
Bilişim Vadisi'ndeki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun üssünde düzenlene
tanıtım organizasyonunda kısa da olsa araçları görme şansımız oldu. Tanıtımda
da yer alan 3 araç da oradaydı. Kırmızı renkli C-SUV segmentindeki modeli inceledik.
Şoför koltuğuna oturduğunuzda ilk olarak karşınıza bütün ön konsolu kaplayan
ekranlar çıkıyor. Ferah bir oturma alanı olduğunu söylemek mümkün. Araç geniş
bir kullanım alanı sunuyordu. Klasik dikiz aynaları yerine kullanılan ekranlar
da farklı bir deneyim oldu. Aracın kapı kolları da birçok klasik araca göre
farklıydı.
FİYATI NE KADAR OLACAK?
Üretilecek otomobillerle ilgili fiyat bilgisi paylaşmayan Gürcan Karakaş, bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak." C-SUV segmentinde şu anda satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor. Yerli otomobilin piyasaya çıkacağı yılda söz konusu araçların fiyatlarıyla benzerlik gösterebileceği ifade edilebilir.
TASARIM BİZİM İSTEKLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tasarım için 18 şirketle görüştüklerini ve en son İtalyan şirket Pininfarina
ile çalışmaya karar verdiklerini kaydeden Gürcan Karakaş, şunları söyledi: "Bu
sayıyı daha sonra 3'e düşürdük. Hangi şirket hedef kitlenin isteklerini yansıtabilecek
ona baktık. Yaptığımız araştırmalarda yalın ve prestijli, dinamik ve keskin
bir tasarım ön plana çıktı. Ayrıca bizim kültürümüzden bazı öğeler taşısın sonucu
çıktı. Karmaşık olmayan, yerden yüksek, yüksek tavanlı bir araç olması talep
edildi. Bu araştırmalar sonucunda 3 şirketin 16 tasarımını inceledik. Tasarım
bizim isteklerimiz doğrultusunda gerçekleştirildi. Tasarım konusunda Murat Günak
da ekipte yer aldı. Bu konuda çok ciddi desteğini aldık. Sonucunda İtalyan şirketin
yaptığı tasarımla yola çıktık. Bizim tescilimizde olan bir tasarım yapılmış
oldu."
FABRİKANIN TEMELİ MAYIS'TA ATILIYOR
TOGG fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başlandığı bilgisini veren
Gürcan Karakaş, fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını söyledi. Karakaş,
"2022 yılında ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız
22 milyar TL'lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine
ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan
indirmeyi hedefliyoruz" dedi. 2024 yılında da sembolik olarak ilk ihracatın
yapılabileceğini belirten Karakaş, "Şu an için kapasitenin yüzde 10'unu ihracata
ayırdık. Ancak bu talebe göre daha da artabilir. Bu değişime de ayak uydurabiliriz"
bilgisini verdi.
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