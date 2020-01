Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs

Temel bilimlerin üstün öğrencileri Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2017'de başlattığı projede özel bir sınıfta buluşuyor. Temel Bilimler Programları (TEBİP) Üstün Başarı Sınıfı'nda edebiyat dersine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, girişimcilik dersine TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, tarih dersine İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve alanında isim yapmış hocalar ile rektörler giriyor. Fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanlarına ilk üç tercihinde yerleşen öğrencilere, bu sınıflarda okumaları için YÖK'ten teklif gidiyor. Kabul eden öğrenciler aylık 1000'er lira burs alıyor ve İstanbul'da yurt imkanı sağlanıyor. Kahvaltı ile öğle ve akşam yemekleri üniversite tarafından karşılanıyor. Eğitim süresi ise dört yıl. Mezunların diplomalarında ilk kazandıkları üniversitenin ismi yazacak ve TEBİP programında eğitim aldığı diplomada belirtilecek. Aralarında Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, Hacettepe, Selçuk, Çanakkale Onsekiz Mart, Bolu Abant İzzet Baysal gibi üniversitelerden öğrenciler bu sınıflarda eğitim alıyor.

ZORLANANLAR AYRILIYOR

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre Alanlara her yıl 15'er öğrenci kabul ediliyor. Şu anda bu sınıflarda okuyan öğrencilerin sayısı ise 87. Türkiye'nin 'en iyi öğrencileri'nin derslerine de alanlarında en iyi hocalar giriyor. Üniversite rektörleri ve dekanlarının yanı sıra Koç, Sabancı, Boğaziçi, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara gibi farklı üniversitelerden hocalar da burada ders veriyor. Bu sınıflarda eğitim almak kolay değil. Zorlandığı için projeden ayrılan öğrenciler de var. 2.5 puan ortalamasının altında olanlar programdan ayrılmak zorunda kalarak üniversitelerine geri dönüyorlar. Bugüne kadar 37 öğrenci kendi isteğiyle programdan ayrıldı.

SANAT TARİHİ, ARKEOLOJİ DERSİ DE GÖRECEKLER

Projenin yürütücülerinden İÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Öktem, en iyi hocalarla öğrencileri buluşturduklarını belirterek projeyi şöyle anlatıyor:

"YÖK Başkanımız Yekta Hoca'dan teklif geldi. Üç gün sonra bir program hazırlayıp gittim. Çünkü biz her sene bunun kavgasını veriyorduk. Fizikçi, matematikçi olup öğrenciler iş bulamıyor. Temel bilimler gelişmiyor. Önem gösterilmiyor diyerek senelerdir sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Böyle bir teklif gelince ben hemen atladım. Prof. Dr. Nihat Berker ile programı oluşturduk. Farklı bir program. Örneğin birinci sınıfta tüm bölümlerin dersleri görülüyor. İkinci, üçüncü sınıfta özel dersleri görmeye başlıyorlar. Ortak derslerde beyin bilimi, bilgisayar programlama, girişimcilik gibi dersler var. Haftada altı saat yabancı dil eğitimi görüyorlar. Edebiyat, tarih, bilim felsefesi gibi farklı dersler de alıyorlar. Bu sene de ilk kez sanat tarihi, arkeoloji dersleri alacaklar. Matematik öğrenecek ama edebiyattan, bilim felsefesinden de haberi olsun. Çok yönlü yetişsinler. Onu da sağladık. En iyi, işini seven hocaları, isteyen çocuklarla bir araya getirme programı bu. Farklı üniversitelerden hocalarla, farklı üniversitelerden öğrencileri biz İstanbul Üniversitesi çatısı altında buluşturuyoruz. Organize ediyoruz. Diplomalarda kendi üniversitelerinin adı yazacak. 'İstanbul Üniversitesi TEBİP programında başarıyla eğitim almıştır' diye de not düşülecek. Mezun olduktan sonra hepsi çok rahat iş bulabilecek. İsteyenler gerekli görülen yerlere hoca olarak atanacaklar. Özel sektörde de işleri hazır. ASELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumlarda da çalışabilecekler."