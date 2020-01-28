Trump'tan, Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla taziyelerini iletti
|28 Ocak 2020 08:41
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
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