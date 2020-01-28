1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Helal akreditasyon için 11 milyon TL harcandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Ruhsar Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumu'na (HAK) 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019 dönemi için toplam 15 milyon 710 bin 500 TL ödenek tahsis edildiğini belirterek, "Bu ödeneğin yüzde 72.99'luk kısmı olan 11 milyon 468 bin 457 TL'si harcanmıştır" dedi.
 28 Ocak 2020 09:01
Yazdır
Helal akreditasyon için 11 milyon TL harcandı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bakan Pekcan'ın yanıtlaması üzere HAK ile ilgili Meclis Başkanlığı'na bir önerge verdi. Pekcan, önergeyi HAK'dan aldığı yazı ile şöyle yanıtladı: "Kurumumuz personeli 7 ay süren yoğun bir eğitim programından geçirilmiş, toplam 15 adet kurs tertip edilmiş, personelimiz gerekli sertifikalarını alarak yetkin olduklarını ispatlamışlardır. Mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. HAK
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlikçe hazırlanan 40'ın üzerinde mevzuat belgesini görüşüp karara bağlamıştır. Bu mevzuat arasında Resmi Gazete'de de yayımlanan 3 adet yönetmelik ile kalite el kitabı, rehberler ve kılavuzlar yer almaktadır."

20 KİŞİLİK DENETÇİ HAVUZU

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Denetçi havuzu oluşturulduğunu belirten Pekcan, " HAK saha denetimini gerçekleştirebilmek için gıda mühendisi, kimya mühendisi, veteriner ve İslami işler uzmanları ağırlıklı olarak 20 kişilik kendi alanlarında uzman denetçi havuzu oluşturmuştur. Bilişim altyapısı kurulmuştur. İnternetten elektronik olarak başvuru yapılmasına imkan veren elektronik başvuru sistemi oluşturulmuştur" dedi.

Pekcan, şunları söyledi: " Şu ana kadar Kurumumuza milyarlarca dolarlık ürün ve hizmeti belgelendiren ve binlerce 'Helal Belgesi' düzenlemiş olan 7 tanesi yurtdışında (Avusturya, Avustralya, Etiyopya, Sırbistan, Bulgaristan, Tayvan ve İsviçre) ve 8 tanesi de yurtiçinde yerleşik olmak üzere toplam 15 uygunluk değerlendirme kuruluşundan helal akreditasyon başvuru talebi alınmıştır. Bunlar arasından ilk başvuran kuruluş olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Helal Belgelendirme Müdürlüğü ulusal ve uluslararası kurallara harfiyen riayet edilerek, titiz bir inceleme, denetim ve değerlendirme sürecinin sonunda akredite edilmiştir. Bu suretle, milli belgelendirme kuruluşumuz olan TSE kurumumuzca akredite edilen ilk kuruluş olmuştur."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi
28 Ocak 2020 18:31		 Rekabet Kurulu'ndan 5 sigorta şirketine para cezası
28 Ocak 2020 15:43
Elazığ'da 3 bin 850 konutun yapım süreci başladı
28 Ocak 2020 13:56		 İBB deprem toplanma alanlarını açıkladı
28 Ocak 2020 13:40
MSB: Elazığ'daki askeri kurum binalarında 150 depremzede ağırlanacak
28 Ocak 2020 12:36		 Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen polis sürücülere ceza yazdı
28 Ocak 2020 12:34
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
28 Ocak 2020 09:57		 'İmamoğlu'nun önerisi mümkün ama verimsiz'
28 Ocak 2020 08:53
YHT hattında 'obruk var' iddiası
28 Ocak 2020 08:15		 Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020 00:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti21:08 - Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı21:03 - Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü20:56 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması20:51 - 142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trip atmak 4
supporters 4
kendini tanıtmak 1
Birden fazla kadınla evli olmak 1
iyi insanların hep kaybetmesi 3
Ziya selçuk tan büyük ümitler besledik 1
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 3
8341 8342 8343 8344 5
Kimseye etmem şikayet 1
dua 1
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam