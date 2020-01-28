Helal akreditasyon için 11 milyon TL harcandı
|28 Ocak 2020 09:01
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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bakan Pekcan'ın yanıtlaması üzere HAK ile
ilgili Meclis Başkanlığı'na bir önerge verdi. Pekcan, önergeyi HAK'dan aldığı
yazı ile şöyle yanıtladı: "Kurumumuz personeli 7 ay süren yoğun bir eğitim programından
geçirilmiş, toplam 15 adet kurs tertip edilmiş, personelimiz gerekli sertifikalarını
alarak yetkin olduklarını ispatlamışlardır. Mevzuat altyapısı oluşturulmuştur.
HAK
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlikçe hazırlanan 40'ın üzerinde mevzuat belgesini görüşüp karara bağlamıştır. Bu mevzuat arasında Resmi Gazete'de de yayımlanan 3 adet yönetmelik ile kalite el kitabı, rehberler ve kılavuzlar yer almaktadır."
20 KİŞİLİK DENETÇİ HAVUZU
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Denetçi havuzu oluşturulduğunu belirten Pekcan, " HAK saha denetimini gerçekleştirebilmek için gıda mühendisi, kimya mühendisi, veteriner ve İslami işler uzmanları ağırlıklı olarak 20 kişilik kendi alanlarında uzman denetçi havuzu oluşturmuştur. Bilişim altyapısı kurulmuştur. İnternetten elektronik olarak başvuru yapılmasına imkan veren elektronik başvuru sistemi oluşturulmuştur" dedi.
Pekcan, şunları söyledi: " Şu ana kadar Kurumumuza milyarlarca dolarlık ürün ve hizmeti belgelendiren ve binlerce 'Helal Belgesi' düzenlemiş olan 7 tanesi yurtdışında (Avusturya, Avustralya, Etiyopya, Sırbistan, Bulgaristan, Tayvan ve İsviçre) ve 8 tanesi de yurtiçinde yerleşik olmak üzere toplam 15 uygunluk değerlendirme kuruluşundan helal akreditasyon başvuru talebi alınmıştır. Bunlar arasından ilk başvuran kuruluş olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Helal Belgelendirme Müdürlüğü ulusal ve uluslararası kurallara harfiyen riayet edilerek, titiz bir inceleme, denetim ve değerlendirme sürecinin sonunda akredite edilmiştir. Bu suretle, milli belgelendirme kuruluşumuz olan TSE kurumumuzca akredite edilen ilk kuruluş olmuştur."
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