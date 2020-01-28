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Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için başvuracak

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak
 28 Ocak 2020 09:04
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Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için başvuracak

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarını istemek için bugün TFF'ye resmi başvuruda bulunacak.

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı üzere: Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş Göztepe karşısında İzmir deplasmanında 2-1 yenik ayrılmış ancak maç içindeki bir pozisyon Siyah Beyazlılar'ın tepkisini çekmişti.

Hakem Hüseyin Göçek Tyler Boyd'un sakatlığından ötürü oyunu durdurmuş, daha sonra da yeni kurallar gereği topu Beşiktaş'a vermesi gerekirken hakem atışıyla oyunu başlatmıştı. Göztepe'nin ilk golünün hemen bu durumdan sonra gelmesi Beşiktaşlıların tepkisini çekmişti.

Kaynak: Fanatik
Memurlar.Net
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