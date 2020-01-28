PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
|28 Ocak 2020 18:09
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PKK'nın üst düzey sorumlu isimlerinden ve 500 bin lira ödülle Gri Liste'de aranan kadın terörist Semra Tuncer, iki ay önce Lice'den İstanbul'a gelirken, Diyarbakır girişinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. "Nirvana" kod adlı teröristin yakalanmasına ilişkin, gizlilik kararı kaldırılan dosyada ilginç detaylar yer aldı. Buna göre, teröristin içinde olduğu 06 ..plakalı otomobili kullanan kişinin Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet N. A. olduğu ortaya çıktı.
Terörist Tuncer, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Yekhevin Güzel ve annesi Ümmühan Güzel ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı.
Uzman Çavuş Mehmet N. A., yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A. ise Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını, rica üzerine araç boş gitmesin diye Tuncer'i de aracına aldığını ve onun PKK'lı terörist olduğunu bilmediğini iddia ederek, kullanıldığını söyledi.
Uzman Çavuş ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl hapis istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Özgür CEBE
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