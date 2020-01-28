1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatsApp 1 Şubat itibarıyla bazı telefonlardan desteği kesiyor

WhatsApp, 1 Şubat 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği Android ve iOS işletim sistemi ile çalışan telefonları açıkladı
 28 Ocak 2020 09:29
Yazdır
WhatsApp 1 Şubat itibarıyla bazı telefonlardan desteği kesiyor

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, WhatsApp, 1 Şubat 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği Android ve iOS işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları açıkladı.

WhatsApp 1 Şubat 2020 itibari ile Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9ve üstü sürümlere hizmet vermeye devam edecek. Başka bir deyişle WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7'den eski sürüm kullanıcılarına verdiği desteği sonlandıracak.

WhatsApp bu işlemi düzenli olarak yapıyor. Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilmişti. WhatsApp 2016 yılında da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara desteğini sona erdirmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizaltılar ASELSAN ile görünmez oluyor
28 Ocak 2020 13:31		 Alo Kule'de milli dönem
27 Ocak 2020 07:31
ASELSAN'ın Kaplan'ı jandarmanın hizmetinde
26 Ocak 2020 13:15		 Kadın girişimci yapay zekayla 'finans danışmanı' geliştirdi
25 Ocak 2020 23:43
Japonlar böyle anlattı: Rakam küçük ama etki çok büyük
25 Ocak 2020 19:00		 'Nükleer kıyamet saati' 20 saniye ileri alındı
24 Ocak 2020 17:24
'e-Adalet Vatandaş' uygulaması 'WSIS 2020' ödüllerine aday
24 Ocak 2020 15:56		 3 bin yıllık mumyanın sesi hayata döndürüldü
24 Ocak 2020 13:30
Başkentte kurulacak Sağlık Vadisi 'teknoloji gelişim bölgesi' olacak
24 Ocak 2020 11:24		 Google, şimdiye kadarki en kapsamlı beyin taramasını yayınladı
23 Ocak 2020 16:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti21:08 - Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı21:03 - Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü20:56 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması20:51 - 142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ortanca kardeş 3
olmak ya da olmamak 1
trip atmak 4
müze 1
10 dakikaya oradayım yalanı 7
hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 10
ukala insanlar 2
dem 1
01.02.2020 c.rizespor vs beşiktaş maci 2
kahır mektubu 2
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam