MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimi uygulamaya koydu
|28 Ocak 2020 09:57
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem bölgesinde öğrencilere yönelik psikososyal destek eğitimi veriyor.
Bakanlık, Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Elazığ ve Malatya'da ihtiyaçların belirlenmesi ve acil müdahale gerektiren durumların tespitine başlarken, depremden etkilenen ailelere de 34 okulda barınma hizmeti sundu.
Yemek ikramının yanı sıra çay ve kahvenin 24 saat sunulduğu okullarda, 18.30-21.30 saatlerinde gönüllü rehber öğretmenler tarafından depremin psikolojik etkilerini hafifletmek ve çocukların travma sonrası tepkilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak amacıyla psikoeğitsel aktiviteler ve ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.
- İlk eğitime Bakan Ziya Selçuk da katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla depremin ertesi günü, etkilenenlere yönelik 40 psikolojik danışmanın katılımıyla psikolojik ilk yardım ve destek verilirken, Elazığ ve Malatya'da rehberlik ve araştırma merkezlerinde Psikososyal Destek Koordinasyon Birimi oluşturuldu.
Bakanlık ayrıca depremden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerle okul temelli müdahale çalışmalarını uygulayarak, aileye yönelik seminerler düzenleyecek ve normalleşmekte güçlük yaşayan çocuklara yönelik ikincil müdahaleler başlatacak.
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