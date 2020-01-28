Pakdemirli'den 'tarım sigortaları' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojinin hayatın merkezinde yer aldığını belirterek, "Elazığ depremi sonrasında da meteoroloji verilerinin, çalışmaların veriminde ne kadar etkide bulunduğuna hepimiz şahit olduk." dedi.

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde (MGM) göreve başlayacak sözleşmeli personelin eğitim programı açılışında yaptığı konuşmada Elazığ depremine değindi.

Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Pakdemirli, Bakanlık olarak afetin olduğu ilk andan itibaren bölgedeki tüm vatandaşlar için imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Pakdemirli, Elazığ ve Malatya'daki üreticiler için 31 Ocak'ta yapılması planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin öne çekilip dün hesaplara aktarıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Depremde, Elazığ ve Malatya'da telef olan hayvanlar ile zarar gören ahır ve ağıl sayısını belirledik. Bakanlık olarak vatandaşlarımıza, telef olan hayvan sayısı kadar telafi hayvan yardımı, çadır hayvan barınağı ve yem desteği vermek üzere harekete geçtik. Hayvan çadır desteği olarak Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) Malatya'ya 150 adet, Elazığ'a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM tanıtım bütçesinden Malatya'ya 400 bin lira, Elazığ'a da 500 bin lira gönderdik. Yine dün, ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve bir kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğini Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ulaştırdık."

- Meteorolojik verilerin etkisi

Meteorolojinin hayatın merkezinde yer aldığına işaret eden Pakdemirli, "Elazığ depremi sonrasında da meteoroloji verilerinin, çalışmaların veriminde ne kadar etkide bulunduğuna hepimiz şahit olduk." diye konuştu.

Pakdemirli, geçen yıl MGM'de görev yapmak üzere 100 kadro sağladıklarını hatırlatarak, göreve yeni başlayanların kurumun faaliyetleri, birimleri, uygulama örnekleri, kullanılan programla model konularında, bilgiler ve iletişim becerilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler alacaklarını bildirdi.

Meteorolojiye yapılan 1 dolarlık yatırımla tarımda 15 dolar fazladan gelir elde edilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Pakdemirli, MGM'nin teknolojik altyapısının sürekli güçlendirildiğini dile getirdi.

- İstanbul Havalimanı için Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi

Pakdemirli, İstanbul Havalimanı için Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, polen ölçümlerini otomatik şekilde yapacak yerli ve milli bir polen gözlem cihazı üretimi sürecinin de devam ettiğini aktardı.

Meteorolojik verilerin çiftçilere faydalarına dikkati çeken Pakdemirli, MGM'nin radyo ve web TV üzerinden üreticilere en doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğini söyledi.

Pakdemirli, MGM'de göreve başlayacak personele de nasihatta bulundu.

- Genel Müdür Coşkun'dan personele tavsiyeler

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da kurumun faaliyetlerini anlatarak, göreve başlayacak sözleşmeli personelden 76'sının mühendis, 24'ünün tekniker olduğunu bildirdi.

Personele yeni işlerinde başarı dileyen Coşkun, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, siz ne kadar güçlü ve bilgiliyseniz ancak o kadar güçlü ve bilgili olabilir. Usulüne uygun ve özenle yapacağınız her bir gözlem, ülkemizin meteoroloji alanında dünyayla yarışmasını sağlayacaktır." dedi.