İstanbul'da vapur ulaşımı 24 saat olacak
|28 Ocak 2020 10:38
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Adalar'da Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün bir çalıştay düzenlendiğini ve çalıştayın sonunda ring seferi olarak Adalar'a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan Dedetaş, Boğaz Hatları'nda da bu kapsamda çalışmaların başladığını açıkladı.
Dedetaş, konuya ilişkin meclisten karar beklediklerine belirtirken, "Karardan sonra boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.
Elektrikli tekne planı
Dedetaş, denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da planladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Bu konuda, yurt dışındaki örneklerinden geride kaldık. Biz de kağıt üstünde projelendirmesi ve projenin fizibilitesi çalışmalarına başladık. Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da üzerinde durduğu konulardan biri. Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi. Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak."
İBB Sözcüsü'nden paylaşım
Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun şunları söyledi;
Şehir Hatları vapurlarımız entegre bir şekilde 24 saat vapur seferine geçiyor. İstanbulda deniz ulaşımı arttırılacak, elektrikli vapurlar da kullanılacak. Haliç Tersanesi de halka açılacak. pic.twitter.com/pSAmE6LwvEMurat Ongun (@Mrt_Ongun) January 27, 2020
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