Aile Bakanı: Deprem bölgesinde hastalardan katılım payı alınmayacak
|28 Ocak 2020 11:02
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecek" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların Elazığ ve Malatya'da sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlarımız ile bakmakla yükümlü olunan aile bireylerinin sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamamaları için hastane, eczane ve optik işlemlerine ilişkin gerekli sistem çalışmaları tamamlandı." dedi.
"SGK TARAFINDAN KARŞILANAN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KATILIM PAYI ALINMAYACAK"
Bakan Selçuk, "Elazığ ve Malatya illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30/4/2020 tarihine kadar alınmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Elazığ ve Malatya'daki kamu ve özel sektör işverenleri ile Genel Sağlık Sigortalarının prim borçlarının son ödeme tarihlerinin 30 Nisan 2020'ye kadar ertelendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, şu açıklamayı yaptı:
"Prim borçlarına bakılmaksızın 30/4/2020 tarihine kadar bu illerdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler kamu/özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından muayene ve tedavilerini yaptırabilecekler. Ayrıca ihtiyaç duyulan ilaçları anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebilecekler. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında hep beraber Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."
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