Deprem anı ile ilgili yeni görüntüler

Elazığ'da deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, merkez Köfteciler Sokak'taki esnaf ile yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntı ile hızla lokanta ve iş yerlerinden kaçtığı görülüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaydedilen bir başka görüntüde ise yaya ve sürücülerin hissedilen sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve bir binanın yıkıldığı, yıkılan binanın enkazından yükselen duman ve tozun caddeyi kaplaması yer alıyor.

Otogar ve Hamza Yanılmaz Köprülü kavşaklarına ilişkin kayıtlara da yayaların sarsıntının şiddeti ile hızla kaçmaya çalıştığı, bazı sürücülerin ise panik yaşadığı yansıyor.

Malatya'da deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, kent merkezindeki ana arterlerde bazı araçların deprem nedeniyle durduğu görülüyor.

Bazı vatandaşların ise sarsıntıyla büyük panik yaşamaları ve koşmaları kameralara yansıyor.