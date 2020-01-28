İBB deprem bütçesinin düşürülme gerekçesini açıkladı

Elazığ depremi sonrasında, gözlerin çevrildiği İstanbul'da en çok gündem olan konuların başında deprem harcamaları geliyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu daha önce yaptığı açıklamada, İBB'nin 2020 bütçesinde en çok düşürdüğü harcama kaleminin deprem harcamaları olduğunu belirtmişti. Göksu "Deprem harcamaları bütçesini yüzde 65 düşürdüler" demişti.

Tevfik Göksu, 2020 bütçesinin görüşüldüğü Aralık 2019 tarihinde, İBB Meclisinde yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir belediyesinin riskli alan ilan ettiği ve üzerinde sorumluluğu olan 3 bin 933 tane konut var. Hemen yapması gereken. Sadece bunun maliyeti 1 milyar TL. Ayrıca sayın başkan 5 yılda 100 bin konut yapacağını vadetmişti. Keşke yapsa, teşekkür ederiz. Bunun için bu yıl 25 milyar TL ayırmanız gerekiyor. Ayırdığınız kaynak ne 300 milyon" demişti.

Göksu'nun iddialarına o gün cevap vermeyen İBB, bugün sözcü Murat Ongun aracılığıyla bir açıklama yaptı. Murat Ongun "Eski İBB yönetimi deprem harcamaları için 2019'da 1 milyar 12 milyon TL ayırdığı halde sadece 147.7 milyon TL harcamıştır. 2020'deki pay önceki yıl harcanan rakamın 2,5 katı yani 341 milyon liradır. Gerçek rakamlar böyleyken, afete hazırlık bütçesi azaltıldı demek doğru değildir. " dedi.

Ancak İBB Sözcüsü Murat Ongun'un bu açıklamaları tartışmaları bitirmemiştir. Zira, 2019 yılının yarısı seçim tartışmalarıyla geçti, yarısı da Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeydi. Yani 2019 yılı, emsal alınması için uygun bir yıl değildir.