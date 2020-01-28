Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs itirafı: Hata yaptık
|28 Ocak 2020 11:41
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin Wuhan'da başlayan koronavirüsle ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptıklarını açıkladı.
Bloomberg'in haberine göre DSÖ yetkilileri, pazartesi günü AFP'ye yaptıkları açıklamada bir önceki raporlarda hata yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgınının uluslararası alandaki aciliyetinin yüksek olduğunu belirtti.
Öte yandan bu düzeltmenin uluslararası kamu sağlığı açısından 'acil durum ilanı' anlamına gelmeyeceği ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz hafta uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmek için erken olduğunu belirterek, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riskinin küçük bir ihtimal olduğunu söylemişlerdi.
Öte yandan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.
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