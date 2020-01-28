Soylu: Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği depremle ilgili bilgilendirme toplantısında konuşuyor.. "Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz." diyen Soylu, "Isıtıcı, battaniye, koli içinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"KİRA YARDIMI BUGÜN GÖNDERİLECEK"

Elazığ'da 37, Malatya'da 4 vatandaşımızı kaybettik. 45 vatandaşımız da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Şu anda 5093 teknik personel sahada halen çalışmasına devam ediyor. 1000'e yakın STK gönüllüsü çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ve emniyet görevlileri çalışmalarına devam ediyor.

Tüm köylere bu gece sabaha kadar tekrar gidildi. Sürekli havada biri genelkurmay başkanlığından ikisi de jandarma genel komutanlığından iki İHA Diyarbakır emniyetine bağlı bir helikopter keşiflere devam etmektedir.

İlk yıkılan 58 binanın sakinlerine kira yardımı bugün gönderilecek.

"ESKİ EŞYA GÖNDERİLMESİN"

Ayni yardımlar konusunda vatandaşlardan istirhamımız şudur, eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Vermiyoruz çünkü.

Isıtıcı, battaniye, koli içinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz.

Yangın tehlikesine karşı elektrik yerine katalitik soba ve tip ile ısıtmanın daha sağlıklı olacağını değerlendirdik.

Şehir hastanesi şantiyesinde, kolordu komutanlığında, spor tesislerimizde açık kapasite var.

Her evin önüne çadır kurmaya çalışırsak bunu yönetmekte zorlanırız.

İstirhamımız barınmaları bu toplu alanlarda sağlamak.

Battalgazi'nin kırsal mahallelerini genel etkinlik alanı içine alıyoruz.

Tarım Bakanlığımız ve STK'lar ile beraber hayvanları zarar gören çiftçilerimize ulaşıyorlar. Onlara ahırlar yapmaya çalışıyorlar.

24 milyon nakdi yardım gelmişti devletimiz kanalıyla. Dün itibarıyla toplam 44 milyon oldu.

30 bin ton kömür yardımı var.

"MAHMUD VE AİLESİNİN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNE BAŞLADI."

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

Tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var.

BAKAN KOCA: HASTALARIN ÇOĞUNU TABURCU ETTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu açıklamaları yaptı:

Hastanelere toplam başvuran yaralı sayısı 1607 kişi oldu. hastaların çoğunu taburcu ettik. 70 yaralımız söz konusu. 9'u yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Durumu kritik ya da ciddi olan bir hastamız olmadığını özellikle söylemek istiyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise şu açıklamaları şöyle:

Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina var.

Toplam 10 bin konutluk yeni kent kuracağız.