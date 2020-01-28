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Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan bir katibin kendi hakimine görülmemiş bir tuzak hazırladığı ortaya çıktı. Yanında çalıştığı hakimin adına sosyal medya hesapları açan katip, hakim ve ailesine ait özel fotoğrafları paylaşıp hakaret içerikli sözler yayınladı. Ardından ise kimliğini çalıp gizlice hat çıkardı. Katip hakkında çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
 28 Ocak 2020 11:51
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Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Adliyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Hakim H.A.'nın yanında katip olarak görev yapan Ziya G., hakime ait kişisel bilgileri çalarak sosyal medyadan hesap açtı. Hakaret içerikli sözler paylaşarak H.A. hakkında rüşvet aldığı ithamlarında bulunan Ziya G. bununla da yetinmeyerek hakimin ele geçirdiği kimliği ile hat çıkararak kullanmaya başladı. Ödenmeyen faturalar üzerine hakkında takip başlatılmasıyla durumun farkına varan hakim H.A., katibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

TUTANAK TUTTU DİYE SİNİRLENMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ziya G. hakkında çeşitli suçlardan iddianame düzenlendi. İddianamede yaşanan olay şöyle anlatıldı: Ziya G. olay tarihinde hakim H.A.'nın yanında zabıt katibi olarak görev yapıyordu. Keşfe gidileceği sırada Ziya G.'nin mahkemede olmamasından dolayı H.A. şüpheli hakkında tutanak tuttu. Bu duruma sinirlenen Ziya G. ise bilişim sistemlerine aşina olmayan hakiminin flaş bellekte bulunan özel fotoğraflarını ve üzerinde bulunan mal varlığı bilgilerini çaldı.

HESAP AÇIP FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

Hakim adına sosyal medyadan hesap açan Ziya G. hakime ait ailevi düğün ve nikah törenlerinin fotoğraflarını buradan yayınlayarak bu profil üzerinden küçük düşürücü nitelikte 'Zengin avukatlardan yolumu buluyorum. Bebek gibisin yavrum maşallah' gibi yazışmalarda bulundu.

ÜZERİNE HAT ÇIKARIP BAŞKA HAKİMLERİ İHBAR ETMİŞ

Öfkesinden çılgına dönen genç adam yaptıklarıyla yetinmeyerek kimliğini çaldığı hakim adına hat çıkartarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na çeşitli ihbarlarda bulundu. İhbarlar arasında o dönem İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve yine İstanbul Adliyesi'nde görevli bulunan hakimlerin suç işlediğine yönelik ithamlarda bulundu.

FATURALARI ÖDEMEYİNCE AÇIĞA ÇIKTI

Hakimin üzerine aldığı hattın faturalarını ödemeyince H.A. hakkında takip yapılması sonucu Ziya G.'nin yaptıkları ortaya çıktı. Hakkında düzenlenen iddianameyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan genç adam üzerine atılı suçlamaları reddetse de aynı kalemde çalıştığı iş arkadaşları Ziya G.'nin hakimin kişisel verilerini ele geçirdiğine tanıklık etti.

27 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ziya G., hakim H.A.'nın şikayeti üzerine 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'Sahte özel belgeyi bilerek kullanma', 'İftira', 'Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek', 'Dolandırıcılık', 'Hakaret' ve 'Sesli yazılı ve görüntülü ileti ile hakaret' suçları kapsamında 27 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Atakan Irmak
Sabah
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