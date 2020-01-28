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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 28 Ocak 2020 12:12
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,94405,9450
Avro6,55106,5520
Sterlin7,71507,7530
ANKARA
ABD Doları5,91005,9700
Avro6,50506,5750
Sterlin7,65707,8070
Anadolu Ajansı
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