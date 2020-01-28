'Depremzedelere konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi
|28 Ocak 2020 12:20
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise şu açıklamaları şöyle:
Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var.
Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina var.
Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz.
Depremden hasar gören köylerde tarım köy uygulaması yapılacak.
Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk.
(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.
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