1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Depremzedelere konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi
 28 Ocak 2020 12:20
Yazdır
'Depremzedelere konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise şu açıklamaları şöyle:

Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var.

Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina var.

Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz.

Depremden hasar gören köylerde tarım köy uygulaması yapılacak.

Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk.

(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'ın en güvenli binası; Fethi Sekin Şehir Hastanesi
28 Ocak 2020 19:11		 Yabancıya en çok konut satışı yapılan 2 il
28 Ocak 2020 11:19
Kentsel dönüşüm yıkımı azalttı
28 Ocak 2020 09:19		 Uzmanı uyardı: Hasarı değil, riski tespit edin
27 Ocak 2020 21:41
Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek
27 Ocak 2020 18:35		 Depremzedelere 1.400 konut
27 Ocak 2020 08:29
Her iki evden biri sigortasız!
27 Ocak 2020 07:55		 Mevduat faizleri 3 yılın en düşüğüne geriledi
26 Ocak 2020 11:09
Kaçak yapılar mercek altına alınıyor
25 Ocak 2020 23:54		 Elazığ'daki konutların yüzde 34,5'inin sigortası var
25 Ocak 2020 18:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış22:11 - Arda Turan: Yanlışlarım oldu, bedelini de ödedim22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!
21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti21:08 - Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı21:03 - Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14 şubat 2
haluk bilginer 1
ağzına sağlık 2
27.01.2020 Ankara'da deprem 2
2020 4
26.01.2020 kobe bryant'ın ölümü 5
thy'larının 150 liralık sabit bilet uygulaması 2
çarşamba 1
seksenler 1
hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 10
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam