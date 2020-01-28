AFAD'ın kahramanları enkazdan çıkardıkları aileyi ziyaret etti
|28 Ocak 2020 12:14
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Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından çıkardıkları Çelik ailesini hastanede ziyaret etti.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine giden ekipler, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtardıkları Azize ve eşi Cengiz ile çocukları Ahmet ve Muhammed Çelik'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
AFAD kurtarma teknisyenleri Metin Yılmaz ve Ercan Göksu ile hastanede bir süre görüşen Cengiz Çelik, kurtarma esnasında açılan delikten görevlilerle yaptığı diyaloğu anlattı.
- Enkaz altında çoraplarını toz maskesi olarak kullandı
Baba Çelik, enkaz altında oluşan tozdan kendisinin ve oğlunun korunması için çoraplarını kullandığını aktardı.
AFAD ekibinden birisinin açılan delikten parmağını tuttuğu anı unutmayacağını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"Enkaz altında kaldığımız sürede ekipler bize ulaşmaya çalışırken, açılan delikten içeriye üzerime bir kek düştü. İlk önce çocukların keki sandım meğer sizin elinizden içeriye düşmüş. Enkazı deldikçe üzerimizdeki beton tablaların tek tek açıldığını hissettim. Bize doğru yaklaştığınızı hissediyordum. Tozdan etkilenmemek için çıkardığım çorapların birini ters çevirip, büyük oğlum Muhammed'e verdim. Sonra açılan delikten o parmağı gördüğümde, artık tamam kurtulduk, dedim."
Enkazdan yaralı kurtarılan Cengiz Çelik'in küçük oğlu Ahmet Çelik de kendisini kurtarmak için çalışan bütün görevlilere teşekkür etti.
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