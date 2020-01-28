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'Ekonomide güçlü bir değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcındayız'

"Türkiye ekonomisi güçlü bankacılık sistemi, sağlam ve sürdürülebilir kamu maliyesi göstergelerine bakıldığında geleceğe dönük güçlü bir yatırım ve çekim merkezi durumundadır"
 28 Ocak 2020 12:33
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'Ekonomide güçlü bir değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcındayız'

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2020'ye çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, "Güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız." dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği "Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)" etkinliğinin açılışında konuşan Ağbal, Türkiye'nin sahip olduğu demokrasi geleneği, dışa açık ekonomi politikaları ve coğrafi konumunun turizm açısından sunduğu avantajlara değindi.

Türkiye'nin genç nüfusu, OECD, G20, NATO üyesi olması, istikrarlı ekonomik büyümesi, güçlü bankacılık ve finans sistemine sahip olmasının sunduğu fırsatlara işaret eden Ağbal, Türkiye'nin, son yıllarda ulaşımda, teknolojide, bilişimde, enerjide her geçen gün bölgesinde güçlendiğini vurguladı.

Ağbal, Türkiye ekonomisinin güçlü bankacılık sistemi, sağlam ve sürdürülebilir kamu maliyesi göstergelerine bakıldığında geleceğe dönük güçlü bir yatırım ve çekim merkezi durumunda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de yaşadığımız kur krizinin ardından oluşan riskler hükümetimiz tarafından ortaya konulan ve uygulanan politikalar sayesinde aşıldı ve 2020'ye çok daha güçlü bir şekilde girdik. 2020 ve sonraki yakın döneme bakıldığında büyümenin tekrar potansiyeline döneceği, enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere geleceği, cari işlemler dengesinin Türkiye ekonomisi bakımından yakın ve orta vadede bir kırılganlık unsuru olmaktan çıktığı, güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız. Bu durum da Türkiye'ye yapılacak yatırımlar açısından önemli bir ekonomik çerçeveyi oluşturuyor."

Ağbal, Türkiye'nin çok önemli ve rekabetçi yatırım, teşvik destekleri sunduğunu ifade ederek, söz konusu destek uygulamalarından örnekler verdi.

- "2019, turizmde rekorlar yılı oldu"

Naci Ağbal, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirterek, "Turizm sektörümüz; zaman zaman iç politik, dış konjonktür nedeniyle hedeflerinden bir miktar geriye düşse de sürekli bir şekilde potansiyelini artırarak rekorlar kırmaya devam etmektedir. 2019 da rekorlar yılı olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin aslında bu rekorların çok daha üzerinde potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ağbal, turizmde hedeflere el birliğiyle ulaşılabileceğini söyledi.

Turizm sektörünün ülke ekonomisine, istihdamına, cari açığın azaltılmasına sunduğu katkılara değinen Ağbal, sektörün büyümeye doğrudan yüzde 4 civarında katkı sağladığını kaydetti.

Turizmde yapılacak yatırımlar sayesinde bu katkıların artmasını beklediklerini ifade eden Ağbal, özellikle cari işlemler dengesinde de turizmden çok daha fazla katkı alabileceklerini aktardı.

- "Türkiye, turizmde hedeflerinin üzerine çıkacak"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, 11. Kalkınma Planı'nda turizm sektörünün, öncelikli gelişme alanlarından birisi olarak belirlendiğini anımsatarak, 2019-2023 dönemini kapsayan planda belirlenen, özel teşvik ve desteklerin sunulacağı stratejik sektörler arasında turizmin de bulunduğunu bildirdi.

Turizm sektörünün, söz konusu planın hedeflerine ulaşması konusunda önemli rol üstleneceğini ifade eden Ağbal, burada ortaya konulan hedefleri kamu-özel sektör iş birliğiyle oluşturduklarını söyledi.

Ağbal, "Plan çerçevesinde 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik. Ama ben inanıyorum ki sektör bu rakamların üzerine çıkacak. Biz hedefleri belirlerken ihtiyatlı davrandık." dedi.

Plan dahilinde turizmde belirlenen temel stratejik öncelik ve hedeflere değinen Ağbal, bunların; "turizmin çeşitlendirilmesi", "turizm sezon süresinin uzatılması", "hizmet kalitesinin artırılması", "daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçilerin ülkeye çekilmesi" ile "konaklama ve konaklama dışı harcamaların artırılması" olduğunu aktardı.

- "Turizmde yapılacak çok işimiz var"

Naci Ağbal, 11. Kalkınma Planı kapsamında, turizmde çeşitliliğin ve alternatif pazarların geliştirilmesi yönünde belirlenen stratejilere yönelik hayata geçirilen uygulamaları anlattı.

Turizm sektöründe yatırımcılara sunulan kolaylıklara değinen Ağbal, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 33. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Ağbal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "İlk 20'ye gireceğiz" dediğini anımsatarak, "Gireriz inşallah... Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Şu anda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu platformunda da yeni ev ödevlerimizi aldık. Orada da yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yakında bitirebilirsek bir paket, yasa çalışması da var. Adımlarımızı atıyoruz. Atacağımız her adım, turizm sektöründeki yatırımcıların da önünü açacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin turizm karnesinin son derece parlak olduğunu vurgulayan Ağbal, "Ancak potansiyelimiz çok yüksek. Turizmde yapacağımız daha çok işimiz, alacağımız çok yolumuz var." dedi.

Ağbal, konuşmasının ardından sektörde emeği geçen ve önemli yatırımlar yapmış isimlere günün anısına ödül verdi.
Anadolu Ajansı
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