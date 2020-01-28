1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: Elazığ'daki askeri kurum binalarında 150 depremzede ağırlanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığa bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi.
 28 Ocak 2020 12:36
Yazdır
MSB: Elazığ'daki askeri kurum binalarında 150 depremzede ağırlanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığa bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ'daki deprem sonrası TSK'nin depremzedelerin yaralarını sardığı ve devletin tüm kurum ile kuruluşlarıyla çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Elazığ'da konuşlu 8'inci Kolordu Komutanlığımızın spor salonu ve uygun binaları, depremzede 150 vatandaşımız ile 60 TSK mensubu ve ailesinin barınma ile yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hazır hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi
28 Ocak 2020 18:31		 Rekabet Kurulu'ndan 5 sigorta şirketine para cezası
28 Ocak 2020 15:43
Elazığ'da 3 bin 850 konutun yapım süreci başladı
28 Ocak 2020 13:56		 İBB deprem toplanma alanlarını açıkladı
28 Ocak 2020 13:40
Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen polis sürücülere ceza yazdı
28 Ocak 2020 12:34		 700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
28 Ocak 2020 09:57
Helal akreditasyon için 11 milyon TL harcandı
28 Ocak 2020 09:01		 'İmamoğlu'nun önerisi mümkün ama verimsiz'
28 Ocak 2020 08:53
YHT hattında 'obruk var' iddiası
28 Ocak 2020 08:15		 Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020 00:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış22:11 - Arda Turan: Yanlışlarım oldu, bedelini de ödedim22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!
21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti21:08 - Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı21:03 - Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
thy'larının 150 liralık sabit bilet uygulaması 2
efrasiyab 3
pot kırmak 1
kahır mektubu 2
trip atmak 4
haluk bilginer 1
sevgi 3
mutlu evlilik 3
01.02.2020 trabzonspor vs fenerbahce maçı 3
2020 4
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam