MSB: Elazığ'daki askeri kurum binalarında 150 depremzede ağırlanacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığa bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi.
|28 Ocak 2020 12:36
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığa bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ'daki deprem sonrası TSK'nin depremzedelerin yaralarını sardığı ve devletin tüm kurum ile kuruluşlarıyla çalışmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Elazığ'da konuşlu 8'inci Kolordu Komutanlığımızın spor salonu ve uygun binaları, depremzede 150 vatandaşımız ile 60 TSK mensubu ve ailesinin barınma ile yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hazır hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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