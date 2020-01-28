Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.012,00 lira oldu.
|28 Ocak 2020 12:40
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|302,50
|302,70
|302,10
|302,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.994,00
|2.015,00
|1.991,00
|2.012,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|276,00
|280,00
|275,50
|279,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.948,00
|1.968,00
|1.946,00
|1.966,00
|Yarım Ziynet
|974,00
|984,00
|973,00
|983,00
|Çeyrek Ziynet
|487,00
|492,00
|486,00
|491,00
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