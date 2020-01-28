İçişleri: Fransa uyruklu 4 yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
|28 Ocak 2020 12:48
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İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
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