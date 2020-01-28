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'Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı söz konusu'

"Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı söz konusu, 9'unu yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz"
 28 Ocak 2020 12:50
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'Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı söz konusu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki deprem nedeniyle hastanelerde, 9'u yoğun bakımda olmak üzere takibi devam eden 70 yaralı bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında depremde yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Hastanelere başvuran toplam yaralı sayımız 1607 kişi oldu. Vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. Bu dönemde hastanelerimizde takibini yaptığımız 70 yaralımız söz konusu, 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımızdan durumu kritik veya ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, depremden yaralı kurtulan ve kamuoyunun yakından takip ettiği Yüsra bebek ve annesi ile Azize Çelik'in genel durumlarının iyi olduğunu, yoğun bakım şartlarında sürdürülen tedavilerinin ardından önümüzdeki günlerde servis takiplerinin yapılacağı bilgisini verdi.

Depremden sonra bütün sağlık kuruluşlarının teknik çalışmalarının yapıldığını anlatan Koca, "Sağlık kuruluşlarımızda herhangi bir hasarın olmadığını ve sağlık hizmetinin kesintisiz devam ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Şehir hastanesinin 872 deprem izolatörü ile yapılmış olması, kapasitesi bu dönemde hizmet vermemizi daha da kolaylaştıran bir unsur oldu." diye konuştu.

- "Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı"

Fahrettin Koca, toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde birinci ve ikinci basamak acil sağlık hizmetlerinin verilebileceği sahra mobil hastanelerinin hızla oluşturulmaya başlandığını bildirdi.

Koca, şunları kaydetti:

"7 merkezimizi dün itibarıyla açmış olduk. Bunlardan biri Malatya Doğanyol, Elazığ Sürsürü Kültürpark'ta 2 merkez, Gezin, Cumhuriyet Fuar Alanı, Ahmet Aytar Meydanı ve Sivrice Mahallesi'nde bu ünitelerimizi hizmete açmış olduk. Bu merkezler özellikle 24 saat uzman ekibin de olduğu, acil ikinci basamak hizmetlerin de verilebildiği merkezler olarak planlandı. Taburcu ettiğimiz hastaların evde bakım hizmetlerini devam ettiriyoruz. Kronik hastaların tespiti yapılarak toplu alanlarda özellikle ilaca erişimi kolaylaştırıyoruz. Çadır, ev, konteyner, araçlarda geçici konaklayan vatandaşlarımızın ısınmak için kullandığı yakıtlarda karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüz konuyla ilgili alınması gereken önlemleri ayrıca bildirmiş olacak. Bu süreçte fedakarca hizmet veren, 112 ve UMKE personelimiz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz tüm sağlık personelimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun."

Anadolu Ajansı
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