Elazığ'da artçı sarsıntı meydana geldi
Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|28 Ocak 2020 12:51
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Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 28, 2020
AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/Vnc4jtIz4c
28.01.2020, 12:31:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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